В течение ближайшего десятилетия рост глобальной строительной отрасли превысит рост мирового ВВП. На быстроразвивающихся рынках к 2020 году строительная отрасль составит 16,5% ВВП, по сравнению с 14,7% в 2010 году.

Кроме того, к 2020 году на эти рынки придется 55% глобального строительства, по сравнению с сегодняшними 46%.Об этом говорится в отчете «Развитие глобальной строительной отрасли до 2020 года» (Global Construction 2020), подготовленном совместно организациями Global Construction Perspectives и Oxford Economics при поддержке PwC.

Автор отчета директор Global Construction Perspectives Грэм РОБИНСОН отмечает, что раньше никогда в строительстве не наблюдался такой быстрый рост, опережающий рост ВВП, как теперь. «Рост возник благодаря новым супердержавам - Китаю и Индии - и восстановлению американской строительной индустрии», - уточняет он.

В отчете прогнозируется рост глобальной строительной индустрии на 67%, с $7,2 трлн до $12 трлн к 2020 году. Также отмечается, что в течение ближайшего десятилетия затраты на строительство в мировом масштабе составят $97,7 трлн. Рост в Китае, Индии и США обеспечит более половины прогнозируемого увеличения мировой строительной отрасли ($4,8 трлн).