Заявления о заражении российского минтая необоснованны

Как уже сообщал «ЗР», на международной рыбной выставке в Бостоне, участниками которой стали крупнейшие покупатели российского минтая из Европы и США: Birds Eye/Iglo Group, Delmar, Fishinco, FRoSTA, Findus, Gortons, Highliner Foods, Pickenpack - Hussman & Hahn Seafood GmbH, Royal Greenland, остро встал вопрос о безопасности дальневосточного минтая.

21 марта с докладом выступил президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. Он проинформировал о мерах контроля радиационного фона российской рыбы. Известнейшие экологические организации – WWF-Россия и Greenpease - также назвали заявления о вероятном заражении российского минтая необоснованными.