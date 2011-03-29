ФАС написала «топливные» правила

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила законодательные варианты ужесточения регулирования торговли нефтепродуктами и формирования рыночных цен на топливо. ФАС направила на согласование в Минэнерго, Минэкономразвития и ФСФР законопроекты «Об обороте нефти и нефтепродуктов в РФ» и «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в РФ». После рассмотрения законопроектов заинтересованными ведомствами документы будут направлены в правительство.

Законопроект «Об обороте нефти и нефтепродуктов в РФ», в частности, предлагает запретить покупать новые АЗС доминирующим игрокам рынка и в случае необходимости принудительно делить компании, совмещающие оптовую и розничную торговлю топливом.

Продавец топлива, имеющий долю на товарном рынке более 25%, не вправе приобретать новые АЗС. Владельцы хранилищ топлива, если их емкость превышает 25% от общей емкости хранилищ в регионе, обязаны предоставлять услуги по хранению топлива для всех на недискриминационных условиях. Услуги по транспортировке нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом должны в приоритетном порядке предоставляться тем, кто приобретает нефть и нефтепродукты на бирже. Такие положения содержатся в законопроекте «Об обороте нефти и нефтепродуктов в РФ», опубликованном на сайте ведомства.

Если законопроект будет принят, хозяйствующий субъект, осуществляющий розничную торговлю моторным топливом, не сможет покупать АЗС и земельные участки для их строительства, а также брать их в аренду в регионе, где его доля на рынке превышает 25%. «Сделка (по приобретению АЗС), совершенная с нарушением требований (закона), ничтожна», - говорится в проекте.

Кроме того, законопроект вводит ограничения на совершение сделок слияний и поглощений на рынках розничной торговли моторного топлива, если эти сделки ведут к возникновению или усилению доминирующего положения.

Еще один объект регулирования - цены на нефтепродукты. Этот вопрос дискутируется уже не один год. Ранее ФАС рассчитывала согласовать с нефтяными компаниями формулу цены на нефтепродукты, привязанной к мировым ценам, до конца 2009 года, потом - 2010. Как заверял глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ, нефтяные компании в целом поддержали предложения ФАС о том, что введение формулы предельной цены, привязанной к мировым ценам, является рыночным механизмом и компании поддерживают это нововведение, а обсуждение шло лишь по коэффициентам в этой формуле. Речь шла об универсальной формуле, но с разными коэффициентами по каждому виду нефтепродуктов.

ФАС своим законопроектом «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в РФ» фактически предложила альтернативу части положений законопроекта «О нефти», который готовит Минэнерго. В частности, ведомство предлагает вместо введения госрегулирования цен на нефтепродукты при их росте на 30% в течение двух недель создать стабильную систему ценообразования, которая не допустит такой рост без объективных причин.

В законе содержится законодательно оформленная формула цены на нефтепродукты, которую ФАС планирует установить уже не первый год.

Для определения справедливой цены при крупнооптовой торговле моторным топливом, мазутом и авиатопливом на территории России ФАС предлагает использовать три параметра: индексы цен сопоставимых зарубежных рынков; индексы цен внебиржевого внутреннего рынка; индексы биржевых цен.

При принятии решений федеральные органы исполнительной власти должны будут учитывать эти индексы. То есть ФАС сможет возбуждать дела против нефтяных компаний, если цена на их продукцию необоснованно отклонится от одного из индексов, а в суде, имея закон, это будет проще доказать, чем сейчас.

Индекс цен на нефтепродукты на сопоставимых зарубежных рынках предлагается определять следующим образом. Будут использоваться общепризнанные котировки мировых рынков на установленных базисах продаж, а также российские биржевые котировки экспортных контрактов на установленных базисах продаж. Также будет определяться базис поставки внутреннего рынка. Из цен мирового рынка будет вычитаться стоимость транспортировки и перевалки нефтепродуктов от базиса поставки до базиса продажи и будут прибавляться российские налоги.

Индекс цен для базовых экспортных нефтепродуктов при их крупнооптовой торговле будет определяться по методу обратного счета от цен мирового рынка. Для расчета будет учитываться цена маркерного нефтепродукта в одном из центров мировой торговли нефтепродуктами (в зависимости от географического расположения соответствующего НПЗ); цена транспортировки и перевалки от НПЗ в установленном базисе поставки; текущая ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в РФ; величина налогов (НДС, акцизы). Также ФАС предлагает правительству установить некий специальный дифференциал. Он, как говорится в законопроекте, должен учитывать особенности реализуемых товаров, баланс спроса и предложения, параметры энергетической политики.

Для нефтепродуктов, производимых для внутреннего рынка, индекс цен будет рассчитываться на основании индекса цен базового экспортного нефтепродукта, но с учетом коэффициента, который будет устанавливать правительство. Он должен учитывать «технико-экономические различия ценообразования базовых и небазовых нефтепродуктов».

Правда, как говорится в законопроекте, аналоги на мировых рынках есть только для бензина, авиакеросина, мазута и летнего дизельного топлива. Отрегулировать по формуле цену на зимнее ДТ не получится. Его аналоги не торгуются ни в Северо-Западной Европе, ни в Средиземноморье, ни в Сингапуре. А это три базовых центра, цены в которых ФАС намерена брать за основу.