Новый закон сократит административные барьеры

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, упрощающий процедуру подготовки территориального планирования и вводящий федеральную информационную систему территориального планирования, сообщает агентство Интерфакс.

Закон направлен на сокращение административных барьеров в сфере размещения объектов капитального строительства, сообщил глава комитета по строительству и земельным отношениям Мартин ШАККУМ.

Законом предусмотрено создание федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Доступ к этой системе должен быть обеспечен для органов власти, местного самоуправления, физических и юридических лиц.

Документом также исключены из Градостроительного кодекса нормы о государственной экспертизе проектов документов территориального планирования.