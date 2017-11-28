Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
ПАО «Ростелеком» заключило договор на строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Курильск – Крабозаводское с ООО «Техкомпания Хуавэй» (российская «дочка» китайской Huawei).
Стоимость услуг, предложенная победителем, составила 2,985 млрд рублей без НДС. В тендере также участвовало ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс» (российская «дочка» Nokia), предложившее выполнить работы по более высокой цене.
Согласно графика реализации проекта, завершение прокладки кабеля по морю запланировано на 8 сентября 2018 года, завершение монтажа основного технологического оборудования – на 8 октября 2018 года.
Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию министерства строительства РФ планируется на 25 марта 2019 года, государственная регистрация права собственности – на 1 июня 2019 года.
«Ростелеком» уже успешно построил подводную ВОЛС в акватории Охотского моря по маршруту Сахалин - Магадан - Камчатка. Работы по реализации проекта были завершены в октябре 2016 года и линия была запущена в коммерческую эксплуатацию. Ее общая протяженность составляет около 1,7 тыс. км. Максимальная пропускная способность линии - до 8 Тбит/с.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Популярные приложения для смартфона объединяются в VEON
- "Почта России" будет возить почту между Москвой и Владивостоком собственными самолетами
- Камчатку с Большой землей свяжет оптоволонко
- Андрей Левыкин: Стратегию развития "МегаФона" мы не меняли
- МТС ввели сети WiMAX в четырех городах Дальнего Востока
- "ВымпелКом" соединил Европу и Азию новым магистральным каналом связи
- Сотовые операторы рассказали, у кого скорость мобильного интернета выше
- Эффективной защиты от хакеров нет ни у Яндекса, ни у Mail.ru, ни у Google - Роскомнадзор
- Новый инструмент моделирования будущего опробуют на Дальинфокоме во Владивостоке
Новости раздела
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- Что будет с ценами на топливо до конца года
- Красной рыбы становится все меньше
- Порты Приморья хотят оставить без металлолома
- Сахалин даст Приморью газа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У берегов Приморья горит судно, груженое японскими автомобилями
- Приморье все-таки потеряло одну из крупнейших компаний региона
- В Приморье громкие проекты громко лопаются
- "Неужели тут все так строят..."
- В Приморье готовятся к запуску еще несколько угольных портов
- Инвесторы на Дальнем Востоке должны доводить свои проекты до конца
- Снегоуборочная техника во Владивостоке признана никуда не годной
- Банки приостановили прием вкладов
- Рубль готовится пробить критически важный уровень
- Владивосток в ожидании "Калина Молл"