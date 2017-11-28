Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы

ПАО «Ростелеком» заключило договор на строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Курильск – Крабозаводское с ООО «Техкомпания Хуавэй» (российская «дочка» китайской Huawei).

Стоимость услуг, предложенная победителем, составила 2,985 млрд рублей без НДС. В тендере также участвовало ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс» (российская «дочка» Nokia), предложившее выполнить работы по более высокой цене.

Согласно графика реализации проекта, завершение прокладки кабеля по морю запланировано на 8 сентября 2018 года, завершение монтажа основного технологического оборудования – на 8 октября 2018 года.

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию министерства строительства РФ планируется на 25 марта 2019 года, государственная регистрация права собственности – на 1 июня 2019 года.

«Ростелеком» уже успешно построил подводную ВОЛС в акватории Охотского моря по маршруту Сахалин - Магадан - Камчатка. Работы по реализации проекта были завершены в октябре 2016 года и линия была запущена в коммерческую эксплуатацию. Ее общая протяженность составляет около 1,7 тыс. км. Максимальная пропускная способность линии - до 8 Тбит/с.