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МТС ввели сети WiMAX в четырех городах Дальнего Востока

28 Октября 2014, 16:01 | Дальний Восток

В настоящее время сеть действует в Большом Камне, Артеме, Хабаровске и Благовещенске

ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) запустило в коммерческую эксплуатацию в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири сеть, построенную на базе технологии высокоскоростного беспроводного доступа к услугам фиксированной связи WiMAX.

Как говорится в сообщении оператора, сейчас в этих регионах установлено более 40 базовых станций WiMAX МТС. До конца года их количество планируется удвоить.

В настоящее время сеть WiMAX МТС действует в Большом Камне, Артеме (оба - Приморский край), Хабаровске, Благовещенске и Иркутске. Она обеспечивает беспроводной доступ в сеть интернет на скорости до 300 Мбит/c.

До конца года WiMAX МТС появится во Владивостоке, Арсеньеве (оба - Приморский край), Белогорске, Свободном (оба - Амурская область), Ангарске (Иркутская область), Улан-Удэ, Чите и Петропавловске-Камчатском.

Для организации беспроводной "последней мили" на собственные базовые станции МТС установила специальные антенны, каждая из которых обеспечивает высокоскоростную передачу данных на расстоянии до 20 км.

Для подключения к WiMAX клиенту устанавливается специальный абонентский терминал.

Планируется, что технология WiMAX будет использоваться для подключения корпоративных клиентов МТС, офисы которых не подключены к волоконно-оптическим линиям связи ввиду невозможности провести ВОЛС или высокой стоимости строительства.

В настоящее время МТС наряду с мобильными сервисами предоставляет на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири услуги фиксированной связи - домашний интернет и цифровое телевидение - на территории Хабаровского, Забайкальского, Камчатского и Приморского краев, Амурской и Иркутской областей, а также республики Бурятия. Сеть фиксированной связи МТС в регионах Востока России построена по технологии FTTB ("оптика до дома") и Ethernet, которые обеспечивают соединение на скорости до 100 Мбит/с и позволяют транслировать цифровое телевидение в формате DVB-C.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: связь  мтс  интернет  сотовые операторы  wimax 



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