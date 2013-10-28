Страховщики считают наводнение на Дальнем Востоке одним из самых дорогостоящих

Наводнение на Дальнем Востоке с его масштабными разрушениями вновь вернуло государство к разговору о страховании. Точные оценки ущерба, нанесенного стихийным бедствием, появятся, очевидно, еще не скоро. По крайней мере, сейчас, когда вода на затопленных территориях пока только уходит, цифры могут меняться по мере прояснения самой ситуации и уточнения размеров потерь. Тем не менее эксперты уже назвали это наводнение едва ли не самым дорогостоящим за последние годы.

Только три процента

Возмещение огромного ущерба, нанесенного стихией, как и прежде, будет возложено в основном на государство, в то время как доля страховщиков в этих выплатах, очевидно, окажется не столь значительной, как это могло бы быть. Ведь в ДФО, по оценкам экспертов, на момент начала бедствия застраховано было не более 10% имущества и порядка 9% засеянных полей (по договорам страхования с господдержкой). Статистика службы по финансовым рынкам говорит о том, что в 2012 году было заключено 164 тыс. договоров страхования имущества физических лиц на Дальнем Востоке. Это примерно 3% от числа проживающих в федеральном округе. «Этим измеряется уровень проникновения страхования, - сказал на встрече с журналистами во Владивостоке первый заместитель председателя правления ОАО «Согаз» Николай ГАЛУШИН. - И это самый важный макроэкономический показатель, который определяет уровень развития страхового рынка».

«Как и в Крымске, большая часть имущества компаний и граждан оказалась незастрахованной, - говорит первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Владимир КАРЮКИН, - львиная доля полисов страхования в пострадавших районах приходилась на ОСАГО, которое не защищает от имущественных рисков, в то время как практически все виды имущественного страхования позволяют получить страховое возмещение. Для физических лиц это страхование КАСКО, имущества (их домов, квартир), для юридических лиц - страхование имущества, товарно-материальных ценностей, автопарков».

А между тем у большинства страховых компаний основной перечень рисков, которые покрываются стандартным договором страхования имущества, включает в себя и стихийные бедствия, в том числе наводнения, а также повреждение застрахованного имущества водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения. Кроме того, в него входят и некоторые другие риски, например пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых нужд, или просто взрыв, и даже такие, как падение на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков, наезд транспортного средства, падение на застрахованное имущество деревьев или их частей, опор линий электропередачи. Если коротко, то основные риски - это «огонь», «вода» и «противоправные действия третьих лиц».

Страховщики считают ущерб

Сейчас страховые компании продолжают принимать заявления от пострадавших страхователей. Подают эти заявления сегодня, по словам заместителя директора по корпоративным продажам филиала «Росгосстраха» в Хабаровском крае Жанны МАЛЮТИНОЙ, в основном физические лица. Причем счет таких заявлений у некоторых страховщиков уже давно идет на десятки.

«Давать предварительные оценки предстоящих выплат пока рано, - говорит Геннадий КРУПЕНКО, заместитель директора Дальневосточного регионального центра ОСАО «Ингосстрах», - поскольку многие застрахованные объекты продолжают находиться в зоне «большой воды» и их владельцы, а также наши представители не могут оценить реальный размер ущерба. В офисы «Ингосстраха» на Дальнем Востоке продолжают поступать заявления от пострадавших страхователей. Сейчас у нас порядка 47 заявок от физических и юридических лиц. По некоторым из них «Ингосстрах» уже произвел авансовые выплаты. Наибольший ущерб нанесен имуществу. В Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской АО «Ингосстрахом» застрахованы объекты на общую сумму 76,5 млрд рублей. Безусловно, большую долю составляют юридические лица, которые страхуют свои имущественные объекты и гражданскую ответственность».

Несмотря на то что вода во многих местах затопления еще полностью не ушла, эксперты страховых компаний уже ведут работу по оценке ущерба. Статус ЧС подразумевает оперативную работу страховщиков. К ее организации, а также организации работы по разъяснению возможных способов и порядка обращения страхователей Минфин РФ призывал страховщиков еще в середине августа.

«Мы мобилизуем все силы своей сети в регионе, - отмечает Геннадий Крупенко, - рассматриваем возможности авансовых выплат и упрощаем процедуру подачи документов, поскольку понимаем, что многие пострадавшие страхователи не могут сразу предоставить полный пакет документов по объективным причинам. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы урегулировать убытки в кратчайшие сроки. Более того, «Ингосстрах» принимал ряд превентивных мер, направленных на снижение ущерба от наводнения; например, в Хабаровске компания выделила 1 млн рублей на мероприятия по предотвращению затопления ТЦ «Выбор», который застрахован у нас».

В Хабаровском филиале «Росгосстраха» рассказывают, что в этой ситуации руководством принято решение организовать мобильные бригады для выезда к клиентам компании, дома которых затоплены и которые в силу различных причин не подали еще заявление. Так что в филиале ждут увеличения числа обращений. Кроме того, пострадавшим сейчас выдаются новые полисы, взамен утраченных. И страховщики помогают в сборе необходимых документов. В настоящее время в местах, где сошла вода, начались экспертные осмотры затопленных строений. Специалисты «Росгосстраха» уже готовят документы для расчета выплат.

В то же время серьезные выплаты ожидают страховщиков и по ущербу объектам инфраструктуры. Впрочем, крупные федеральные компании не прогнозируют катастрофических для них убытков. На покрытие убытков компанией «СОГАЗ», например, зарезервировано несколько сот миллионов рублей. Но, как сообщил журналистам во Владивостоке Николай Галушин, в «Согазе» уже заявлено убытков на сумму 1,3 млрд руб. Это объекты «Россетей», РЖД, Комсомольского НПЗ и несколько объектов компаний, связанных с транспортировкой газа. И эта цифра не полная, но сама по себе она не маленькая. При этом основные риски в компании связывают с инфраструктурными объектами РЖД, а основная доля всех выплат - около 70% - придется на объекты РЖД и «Россетей». Как недавно сообщил журналистам глава Минэнерго, предварительная оценка ущерба электроэнергетики от паводка на Дальнем Востоке составляет 200 млн рублей. При этом он уточнил, что основной ущерб причинен электросетевому комплексу, так как в результате паводка были подтоплены линии электропередачи.

«Гарантией выполнения компанией «СОГАЗ» обязательств перед страхователями являются диверсифицированный страховой портфель, самый большой на рынке объем собственных средств, а также качественная перестраховочная защита принятых на страхование рисков, - говорит территориальный директор ОАО «СОГАЗ» по Дальневосточному федеральному округу Сергей МЕЗЕНИН. - Мы уже сталкивались с подобными убытками после наводнения в Крымске. Тогда клиенты «СОГАЗа» получили многомиллионные возмещения в полном объеме».

Региональные страховщики тоже выживут

В «Ингосстрахе» считают, что ведущие игроки рынка, безусловно, будут констатировать рост уровня убыточности по страхованию имущества в регионе, однако эта ситуация вряд ли выйдет за контрольные рамки. Если же говорить о менее крупных страховщиках, то им придется гораздо сложнее, особенно если большая доля портфеля приходится на страхование имущества.

Впрочем, региональные страховщики, которых в ДФО осталось совсем немного, в общем тоже надеются на то, что эта ситуация не станет для них катастрофой.

«Конечно, страховщикам придется несладко, особенно если их риски не были перестрахованы, - говорит Анатолий АММОСОВ, заместитель генерального директора по страхованию якутской региональной СК «Стерх». - Что касается нашей компании, то у нас все крупные объекты, принимаемые нами, сразу же анализируются и передаются в перестрахование. Поэтому события чрезвычайного характера - наводнения или засуха, которые наша республика, к сожалению, переживает практически ежегодно, - пока нас не заставали врасплох. Таким образом, большая часть крупных выплат по результатам последствий ЧС осуществляется нами не без помощи перестраховщиков».

Якутию хоть и не задело наводнение так, как Амурскую область, но для этого региона характерными рисками, по которым приходится наибольшее число выплат по страховкам этого года, являются сезонные риски. Среди них пожары, весенний паводок, продолжительные дожди, вследствие которых нанесен ущерб имущественному комплексу республики, включая дорожное хозяйство. Поэтому наибольшие выплаты РСК «Стерх» приходятся по всем видам имущественного страхования, включая страхование грузов, дорог, транспорта. По результатам весеннего паводка было выплачено 7,5 млн руб. частному сектору (119 домов), а юридическим лицам выплачено 23 млн руб. Кроме того, как известно, лето этого года было омрачено страшнейшей трагедией - крушением вертолета Ми-8 в Усть-Янском районе с 24 пассажирами на борту, среди которых выжил только один пассажир. По этому страховому событию компания «Стерх» также несет ответственность - согласно правилам страхования гражданской ответственности владельца воздушного судна свыше 2 млн руб. на каждого погибшего пассажира. «По некоторым пассажирам выплаты мы уже произвели, остальные - в плане, - говорят в компании. - Поэтому данный вид страхования также занимает в выплатном портфеле свою значительную долю. Всего же по итогам 9 месяцев нами выплачено свыше 110 миллионов рублей».

Нет такой практики

Если крупные федеральные компании, работающие на Дальнем Востоке, как правило, страхуют свое имущество, то дорожная инфраструктура, принадлежащая регионам и муниципалитетам, практически не страхуется. «Построенные инфраструктурные объекты действительно не страхуются, - подтвердили в компании «Гефест», - нет такой практики в нашей стране; однако практически всегда обеспечены страхованием строящиеся транспортные и социальные проекты, финансируемые из бюджетов всех уровней. Полис страхования СМР покрывает риски паводка и наводнения».

В то же время ущерб дорожному хозяйству эта стихия нанесла огромный. Только в Приморском крае, где уже подсчитаны эти убытки, ливень и последовавшее за ним подтопление некоторых районов повредили 332 км дорог регионального значения, 36 мостов и 45 водопропускных труб. В департаменте дорожного хозяйства края говорят о дороговизне страховки. Как подсчитали специалисты департамента, по тем тарифам, которые им предложили страховщики, страхование 7 тыс. км дорог обойдется бюджету в 500 млн руб. в год. «Мы придем к этому страхованию, - говорят в департаменте, - но не думаем, что скоро». В то же время наблюдатели отмечают тот факт, что большинство мостов в крае старые, выработавшие сроки эксплуатации, как, собственно, и дороги не всегда пребывают в надлежащем состоянии, что в конечном итоге и влияет на тариф.

Что дальше?

Никто сегодня не готов прогнозировать последствия этого события, влияние его на развитие страхового рынка в России. Но уже сейчас заметны некоторые попытки изменить ситуацию со страхованием, в большей степени привлекать деньги страховщиков для возмещения убытков при возникновении подобных событий. Это, прежде всего, возвращение к обсуждению вопроса о введении массового страхования жилья. Как уже сообщалось в СМИ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину вернуться к разработке предложений по созданию национальной системы страхования жилья в России. Впрочем, это не первая попытка решить эту задачу. Две предыдущие попытки, одна из которых была предпринята после наводнения в Крымске, закончились ничем.

«С позиции любого страховщика, будь то российского, международного, чем больше обязательного страхования, тем, в принципе, лучше, потому что тем самым государство формирует рынок, который нужно просто обслуживать, - говорит Николай Галушин. - Есть отдельные страны СНГ, где на обязательное страхование приходится три четверти. Белоруссия, например, где 70% сборов премии компаний приходится на обязательные виды страхования. Мы получили в прошлом году всего около 140 млрд сборов по обязательным видам страхования из 809 млрд общего объема собранной премии. Но, с другой стороны, существует ли механизм, чтобы это обязательное страхование реализовать в жизнь так, чтобы получить не дополнительный раздражающий фактор для людей, воспринимающих его как обременение, а инструмент защиты имущества граждан, который позволил бы при наступлении страхового события, аналогичного тому, которое затронуло сейчас 5 субъектов Федерации на Дальнем Востоке, обеспечить защиту без привлечения средств федерального и регионального бюджетов? Нет сегодня механизма, который позволил бы проверить наличие у гражданина договора страхования его квартиры, загородного дома, дачи. Получается так, что введение такой формы страхования имущества гражданам в итоге не сильно прибавит популярности страхованию и не сильно снизит нагрузку на бюджет при наступлении каких-то катаклизмов».

Наводнение вновь заставило говорить и о проблемах с системным подходом в страховании сельскохозяйственных рисков. По словам президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея БИЖДОВА, за кадром остаются вопросы определения рисков, преобладающих в конкретной местности: как часто они реализуются, сколько в принципе нужно денег на поддержание финансовой устойчивости АПК в данном регионе. Не прояснен также базовый вопрос о том, какие убытки должен покрывать сам аграрий, в том числе за счет страхования, а в каких случаях должно подключаться государство, как должно учитываться наличие полиса при выделении госпомощи при ЧС. Не проработана система критериев опасных природных явлений для растениеводства для разных природно-климатических зон и т. д. «Почему все эти вопросы не обсуждались до сих пор? - говорит Корней Биждов. - Потому что, когда значительная часть операций на каком-то рынке носит теневой характер, в зоне молчания остаются и реальные проблемы, которые никому не интересно решать».

Возможно, поэтому в ДФО осталось немного компаний, страхующих сельхозриски по договорам с господдержкой. НСА в своих пресс-релизах говорит о том, что в этом сегменте страхования работают на Дальнем Востоке всего 6 компаний - членов этой организации. К ним можно добавить еще одну страховую компанию, которая является членом другого объединения агростраховщиков - «Агропромстрах». Это якутская региональная компания «Стерх». И на этом все. В то же время на рынке Дальнего Востока, по данным МУ Службы Банка России, в ДФО сегодня работают 256 страховых компаний.

Застрахованных земель в этом году на Дальнем Востоке тоже оказалось немного. Сегодня общая площадь сельхозземель в этом федеральном округе составляет около 1,68 млн га, пострадало от наводнения 37%. И лишь 7% было застраховано с господдержкой. По данным Минсельхоза, в Амурской области застрахованы сельхозкультуры на площади 39,5 тысячи гектаров, что составляет 5% посевной площади, в Приморском крае - 41,1 тысячи гектаров (11% посевной площади), в Якутии - 10,2 тысячи гектаров (23,3% посевов). В Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Магаданской области страхование сельхозкультур вовсе не проводилось.

«Компания «Согаз» сейчас вышла из сегмента страхования сельхозрисков в силу того, что мы считаем, что как участник рынка не можем обеспечить честный сервис нашим клиентам, - пояснил ситуацию Николай Галушин. - На сегодняшний момент существуют несколько факторов, которые ставят обе стороны в неравное положение при исполнении обязательств по договорам сельхозстрахования, в том числе по причине того, что в стране практически нет механизма независимой агроэкспертизы. У нас существует проблема неширокого распространения метеостанций, что исключает возможность получения объективной информации по наступлению неблагоприятных факторов, влияющих на урожайность. И система отчетности, которую сейчас делают сельхозпроизводители, фактически позволяет эти данные представлять в недостоверном виде. В условиях отсутствия адекватных параметров для расчета убытка мы заведомо загоняем себя в ситуацию конфликта со страхователем. И не хотим каждый убыток урегулировать в суде. Сейчас мы занимаемся только страхованием сельскохозяйственных животных».

В то же время ущерб в сельском хозяйстве Дальнего Востока сейчас оценивается в 6,6 млрд руб. В СК «Альянс», страхующей поля в Амурской области, а в Приморье и в ЕАО только сельскохозяйственных животных, говорят о том, что члены НСА давно ставили вопрос о критериях, но только сейчас он получил новое видение и, наверное, толчок для развития и решения.

Еще одним возможным последствием этого события на страховом рынке станет активизация страхования госимущества, принадлежащего регионам и муниципалитетам. Компания «Согаз» этим летом еще до наступления стихийного бедствия вела переговоры с администрациями некоторых регионов ДФО.

«Мы предлагали механизм покрытия возможных убытков с помощью страхования, - говорит Сергей Мезенин. - У нас есть такой опыт, мы предлагали им воспользоваться. «Согаз» - одна из компаний, которые участвовали в конкурсе по страхованию. Мы предлагали создание общественных советов при администрации регионов или ДФО, где могли бы вырабатывать какие-то концепции, общие подходы по этому вопросу. Во всех регионах администрации всегда считают, что есть какие-то более важные статьи расходов, чем страхование. Но вот такие убытки никто не ждал. Буквально в июле мы были в администрации Приморского края, Хабаровского края и Амурской области, и такие предложения от нас поступали. Мы выходили с целыми программами».

Страховщики отмечают, что любое чрезвычайное событие всегда рождает всплеск потребительского интереса к страхованию. О низкой страховой культуре сейчас говорят практически все страховщики, и не только они. «Печальный опыт этого года в первую очередь должен отразиться на уровне страховой культуры жителей не только нашего региона, но и в России в целом», - говорит Анатолий Аммосов.

Одним из сильных демотиваторов страхования для населения является государство, готовое в подобных стихийных обстоятельствах возмещать ущерб собственнику.

«Наша задача сейчас - популяризировать страхование с тем, чтобы граждане в первую очередь проявляли личную заботу о страховании своего имущества, а не надеялись на то, что государство при очередной катастрофе придет на помощь, потому что нет такой нормы закона, обязывающей государство выплачивать гражданам компенсации за утраченное имущество», - считает Николай Галушин.

Елена АБАШЕВА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.