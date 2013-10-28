Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В загранпоездках туристам помогает роуминг
В 1,6 раза выросла длительность вызовов, совершенных абонентами Дальневосточного филиала «МегаФона» в роуминге в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2012-го. Устойчивый рост на 40% в сезон отпусков показало и потребление в роуминге клиентами оператора интернет-трафика.
По данным пресс-службы, общая длительность вызовов в роуминге в сентябре 2013 года выросла более чем на 60% по сравнению с сентябрем 2012 года. Активно клиенты компании пользовались в заграничных поездках в сезон отпусков также мобильным интернетом. С его помощью они заказывали дешевые билеты на самолет здесь http://aviastation.ru/deshevye-aviabilety, узнавали последние новости и общались в соцсетях. Его потребление в роуминге в июне – сентябре 2013 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее популярным направлением для клиентов, выезжающих за рубеж, остается Китай. В топ-5 популярных стран также вошли Украина, Турция, Таиланд и Южная Корея.
Новости тематики
- Мобильная связь станет дешевле
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Популярные приложения для смартфона объединяются в VEON
- "Почта России" будет возить почту между Москвой и Владивостоком собственными самолетами
- Камчатку с Большой землей свяжет оптоволонко
- Андрей Левыкин: Стратегию развития "МегаФона" мы не меняли
- МТС ввели сети WiMAX в четырех городах Дальнего Востока
- "ВымпелКом" соединил Европу и Азию новым магистральным каналом связи
- Сотовые операторы рассказали, у кого скорость мобильного интернета выше
- Эффективной защиты от хакеров нет ни у Яндекса, ни у Mail.ru, ни у Google - Роскомнадзор
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?