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В загранпоездках туристам помогает роуминг

28 Октября 2013, 15:00 | Дальний Восток

В 1,6 раза выросла длительность вызовов, совершенных абонентами Дальневосточного филиала «МегаФона» в роуминге в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2012-го. Устойчивый рост на 40% в сезон отпусков показало и потребление в роуминге клиентами оператора интернет-трафика.   

По данным пресс-службы, общая длительность вызовов в роуминге в сентябре 2013 года выросла более чем на 60% по сравнению с сентябрем 2012 года. Активно клиенты компании пользовались в заграничных поездках в сезон отпусков также мобильным интернетом. С его помощью они заказывали дешевые билеты на самолет здесь http://aviastation.ru/deshevye-aviabilety, узнавали последние новости и общались в соцсетях. Его потребление в роуминге в июне – сентябре 2013 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее популярным направлением для клиентов, выезжающих за рубеж, остается Китай. В топ-5 популярных стран также вошли Украина, Турция, Таиланд и Южная Корея.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: роуминг  сотовые операторы  китай  итоги  туризм  интернет  Мегафон  связь 



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