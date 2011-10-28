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У Россельхознадзора могут до конца года забрать функции по контролю за рыбной продукцией

28 Октября 2011, 17:17 | Дальний Восток

Первый вице-премьер Виктор Зубков поручил подготовить соответствующие предложения по итогам прошедшего в начале недели заседания правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Как выяснили «Известия», предложения о передаче прав контроля качества и безопасности ввозимой в Россию рыбы должны быть готовы до 10 ноября. Поручение получили на этой неделе Минздравсоцразвития, Росрыболовство и Минсельхоз. В обсуждении будет также участвовать Минэкономразвития.

Правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса приняла решение ускорить изъятие от органов Россельхознадзора функций контроля качества и безопасности ввозимой рыбопродукции.

На заседании правкомиссии, состоявшемся 24 октября, был рассмотрен вопрос «О контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации при производстве и обороте рыбной продукции». Как сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, «число проб рыбы и рыбопродукции, находящейся в обороте, не соответствовавших требованиям по микробиологическим показателям составило 9,3% как по отечественной, так и по импортной продукции. По санитарно-химическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям 11% проб рыбной продукции, при этом доля импортной продукции составила 23%. При исследованиях на содержание массовой доли глазури 21% не отвечал заявленным показателям, из них доля импортной продукции составила 47%. Высокий удельный вес продукции из морских биоресурсов, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим и физико-химическим параметрам, связан с нарушением температурных режимов транспортирования, хранения и реализации данной продукции».

Аудитор Счетной палаты Михаил Одинцов обратил внимание членов комиссии на неудовлетворительную организацию контроля за качеством и безопасностью рыбопродукции, осуществляемую Россельхознадзором. «При организации инспекций зарубежных рыбоперерабатывающих предприятий не соблюдалась процедура детальной проверки условий процессов производства», – сообщил он.

С учетом прозвучавшей информации первый заместитель председателя Правительства РФ Виктор Зубков указал на необходимость ускорить передачу функций по контролю качества и безопасности импортируемой рыбопродукции от Россельхознадзора другому ведомству и отдал необходимые поручения.

«Ситуация с контролем импортной рыбопродукции становится весьма запутанной, – прокомментировал

РИА Fishnews.ru это решение президент Ассоциации добытчиков минтая, член Правительственной комиссии Герман Зверев. – В июле 2011 г. соответствующие контрольные функции в рамках Таможенного союза перешли к ФТС, поэтому, возможно, процедура передачи функций будет непростая. Виктор Зубков поручил на заседании комиссии в ближайшее время внести этот вопрос в повестку заседания Правительственной комиссии по административной реформе. Однако даже при положительном исходе потребуется пройти процедуру рассмотрения этого вопроса на Комиссии Таможенного союза».

Вероятно, контролировать качество рыбы будет Росрыболовство, хотя рассматривается и Роспотребнадзор, говорит источник в правительственной комиссии. В Росрыболовстве эту информацию не комментируют. Передачу функций от одного ведомства другому надо еще согласовать с комиссией Таможенного союза. Но юридически процедуру могут завершить до конца этого года.

Автор: По материалам информагентств
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