Приморский край обещанные энергольготы обошли стороной

Распиаренное федеральными чиновниками снижение энергобремени на Дальнем Востоке на практике оборачивается лишь поддержкой изолированных систем

Вопрос о снижении энерготарифов для промпотребителей на Дальнем Востоке стал одним из центральных на ряде сессий III Восточного экономического форума (ВЭФ), но участники дискуссии так и не пришли к однозначному выводу о практике правоприменения экономического механизма по снижению тарифов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Самое главное, что в список «льготников» не попали Приморский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область (средний тариф в этих субъектах РФ сегодня ниже или на уровне среднероссийского), а основная доля поддержки – почти 14,5 млрд рублей – приходится на Якутию. Таким образом, снижение энергобремени в регионе на практике оборачивается лишь поддержкой изолированных систем.

«Прошло очень немного времени для того, чтобы оценивать влияние программы по выравниванию энерготарифов на состояние экономики или ее отдельных отраслей. Механизм заработал лишь с 1 июля 2017 года, перерасчет будет осуществляться с 1 января, поэтому многие бизнесы ощутили лишь первое впечатление от программы», - отмечает глава АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН.

Механизм выравнивания энерготарифов для промпотребителей в ДФО до среднероссийского уровня заработал с 1 сентября, но только в пяти регионах Дальнего Востока, где действуют так называемые изолированные энергосистемы. Тариф для промпотребителей Камчаткского края, Сахалинской и Магаданской областей, Чукотского автономного округа и части Якутии снижен до 4 рублей за кВт.ч без НДС. Льготные тарифы в этих регионах компенсирует надбавка к цене оптового энергорынка в европейской части РФ, Сибири и на Урале.

Согласно постановлению правительства РФ только в 2017 году потребители оптового рынка году заплатят за надбавку 23,995 млрд рублей. При этом львиная доля субсидий придется на Якутию – 14,467 млрд рублей. Магаданской области прописано 2,625 млрд рублей, Чукотке - 2,598 млрд рублей, Камчатке – 2,227 млрд рублей, Сахалину – 2,079 млрд рублей.

«Энергоемкие компании это снижение почувствуют сразу, не энергоемкие - может быть, не так сильно это почувствуют. Эффект от действия механизма мы увидим по динамике инвестиций в Дальний Восток и по изменению картины занятости населения, другим макроэкономическим показателям. Я не исключаю, что правительством в дальнейшем будут приняты решения либо по продлению механизма выравнивания энерготарифов, либо по более точной настройке этого механизма», - заявил на ВЭФе заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий КОРОЛЕВ.

Первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ОСИПОВ считает, что сразу введение системы по снижению энерготарифов нужно сопрягать и программу по развитию электроэнергетики.

«Нам нужен понятный план с конкретными мерами для развития энергетической системы Дальнего Востока. Решать нужно ряд задач, среди которых старые мощности и неоптимальная топология сетей. Благодаря новому техническому состоянию мы инвестициям в энергетическую систему Дальнего Востока придадим новый смысл, который позволит ей на современном уровне конкурировать с основной частью России и с сопредельными странами, с которыми в первую очередь ведем конкуренцию на сегодняшний день. Кроме того, нужно разобраться с прозрачностью формирования тарифов в регионах и с прозрачностью издержек энергокомпаний», - отметил первый замминистра.

«Сейчас ситуация в любом случае лучше, чем была до этого. Это шаг вперед. Возможно, он не настолько эффективен, чтобы решить все вопросы, но это правильное решение», - поддержал чиновника бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ, отметив, что такие решения нужны.

По мнению Титова, не менее важно также решить вопрос с подключением к электрическим сетям, стоимость которого сильно отличается от региона к региону и закладывается в тариф на электроэнергию, а также со стоимостью строительства самих сетей. Стоимость последних, например, в Хабаровском крае выше в 3,5 раза, чем в некоторых других регионах России. При этом окончательный контроль и принятие решения по установлению тарифов на электроэнергию, по мнению бизнес-омбудсмена, должен быть закреплен на федеральном уровне.

На данный момент срок действия механизма выравнивания составляет три года, что по мнению бизнеса, слишком мало, чтобы в полной мере ощутить экономический эффект.

«Что касается горнорудной промышленности, надо говорить про 7-8 лет от момента получения лицензии до запуска предприятия. Поэтому мы должны видеть горизонт лет на десять наверное чтобы принять инвестиционное решение», - сказал вице-президент по работе с государственными органами ПАО «Полюс» (разрабатывает Наталкинское месторождение золота в Магаданской области) Сергей ЖУРАВЛЕВ.

Есть сомнения и с точки зрения эффективности будущих проектов, которые находятся в стадии начала финансирования в ближайшие годы. По словам генерального директора ООО «Тепличный комплекс «Агро инвест» (реализует проект по созданию в Магадане круглогодичного тепличного комплекса) Никиты Соина, появление закона внесло неопределенность в финансирование магаданского проекта. До этого для Россельхозбанка, который выступает кредитором, при одноставочном тарифе в 6 рублей 20 копеек за кВт.ч в Магаданской области проект был экономически рентабельным. Запуск проекта намечен на май 2019 года. Но после выхода закона банк стал рассматривать период после окончания действия 3-летнего срока, а это конец 2019 года, как фактор неопределенности. Банку стало непонятно, что будет с тарифом в дальнейшем.

«Однозначно нужно этот тариф распространить на весь инвестиционный цикл, это минимум 10 лет, а лучше 15, чтобы вернуть некую определенность в те проекты, которые только будут запускаться», - считает г-н Соин.

С бизнесменами согласен и производственник. «Трехлетний срок, на который сейчас рассчитана программа, не позволяет осуществлять не только долгосрочное, но и среднесрочное планирование бизнеса. Что будет дальше? Сохранится ли этот механизм, претерпит ли он какие-то изменения либо будет продлен? – задается вопросами глава ДВЭУК Дмитрий Селютин. - С учетом того, что, как правило, наиболее энергоемкие предприятия являются одновременно и наиболее капиталоемкими с достаточно продолжительными сроками окупаемости, то эта мера может оказать эффект, в том случае если она работает, по крайней мере, в течение семи, а лучше 10 лет. Это тот цикл, который позволяет окупить инвестиции в проект. В частности, это касается горнорудных предприятий или базовой для Дальнего Востока золотодобывающей отрасли».

На Дальнем Востоке работает достаточно много предприятий, производственные мощности которых рассредоточены в целом по территории страны. К примеру, у «Полюса» огромные объемы потребления электроэнергии в Красноярском крае и в Иркутской области, где сейчас сосредоточены основные действующие бизнесы.

«Там как промышленные потребители, не расположенные на территории ДФО, они, скорее, теряют, потому что для них тариф там вырастает, - говорит г-н Селютин. - Однако все участники состоявшейся на ВЭФ дискуссии – и промышленники, и энергетики, и иные категории потребителей – понимают, что, в том случае если данная мера будет пролонгирована, эффекты для промышленности и потребителей Дальнего Востока будут вполне однозначными и очевидными. Энергетики так же, как и потребители рассчитывают на долгосрочный эффект. Если на Дальнем Востоке программа будет долгосрочной, появятся новые потребители, соответственно, увеличится объем генерации, отпуска, транспортировки электроэнергии и, соответственно, объем бизнеса. Механизм решения проблемы дальневосточного тарифа - это административное решение. Есть другой путь, который мне представляется более понятным и для потребителя, и для энергетиков. Используя эффекты от первых 3-7 лет применения сниженного тарифа на Дальнем Востоке, одновременно нужно развивать конкуренцию. Приходят новые потребители, соответственно, должны появляться новые генераторы, новые сетевые компании. Очень важно, чтобы мы в движении к ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока применяли механизмы, которые в перспективе приведут к нормальным, цивилизованным формам рыночного управления».

МНЕНИЕ

Глава «РусГидро»: Энергетика Дальнего Востока должна получить собственную программу развития

Глава ПАО «РусГидро» (управляет электроэнергетикой Дальнего Востока) Николай ШУЛЬГИНОВ на Восточном экономическом форуме заявил, что выступает за необходимость разработки и принятия программы развития энергетики на Дальнем Востоке.

«Алексею Борисовичу (МИЛЛЕРУ, главе «Газпрома». - «ЗР») даже позавидовал - у него есть комплексная программа по Дальнему Востоку по газу. Комплексной программы по Дальнему Востоку по энергетике не существует. Ее не существует в нормативном поле, это означает, что ее физически не существует. Поэтому первое, о чем мы говорим постоянно, - нужно изменить нормативное поле и такую программу иметь», - заявил г-г Шульгинов.

По его словам, в настоящее время существуют региональные программы по развитию энергетики сроком до пяти лет. Но этого не достаточно, поскольку при принятии решения о реализации тех или иных проектов надо опираться на целостную программу развития энергетики.

«Я надеюсь, что мы в очередной раз с Министерством по развитию Дальнего Востока докажем, что такая программа нужна», - отметил глава «РусГидро».