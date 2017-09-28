В Приморье зафиксирована самая низкая инфляция в стране

Но хорошего в этом мало - цены в регионе такие, что люди просто перестали покупать многие товары

Лучше всего в России жить в провинции у моря - на Дальнем Востоке, сообщает Росстат. Показатели уровня жизни (реальные доходы населения) там раньше, чем где-либо в стране, выйдут в плюс, а зарплаты и без того гораздо выше, чем в среднем по России (48 тысяч против 38). Правда, и уровень цен там один из самых высоких. Напомним, что средняя зарплата в Москве сейчас составляет более 80 тысяч, пишет деловая газета "Золотой Рог".

За исключением Сахалина, регионы Дальнего Востока демонстрируют устойчивый рост, деньги туда уже «зашли», и это результат экономической политики государства, в том числе режима территорий опережающего развития. Реальные доходы населения в целом на Дальнем Востоке все еще падают, но в Приморье и Амурской области динамика уже положительная, в Хабаровском крае спад замедляется.

Это следует из подготовленного Росстатом отчета о социально-экономическом положении субъектов РФ за первые шесть месяцев 2017 года.

Так, по данным Росстата в трех регионах накопленная за первое полугодие инфляция не поднялась выше одного процента, следует из данных Росстата. Таким образом, там цены растут примерно в два-три раза медленнее, чем в среднем по России (2,3 процента). Вместе с тем важной тенденцией первого полугодия стало постепенное сокращение различий в темпах инфляции по регионам.

За январь-июнь индекс потребительских цен в Приморском крае поднялся на 0,6 процента, в Амурской области - на 0,8 процента, в Мордовии - на 0,9 процента. Еще в четырнадцати регионах как европейской части России, так и Сибири и Дальнего Востока, цены выросли в пределах полутора процентов.

У региональных показателей инфляции сильно ниже среднего обычно две причины, объясняет доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей ХЕСТАНОВ: нередко цены растут слабо из-за невысокого уровня покупательской способности населения, скорее всего, именно такова природа низкой инфляции в Мордовии. Во всех остальных случаях работает эффект базы - так, в тех же Приморском крае и Амурской области в конце прошлого года цены росли опережающими средние показатели темпами, говорит Хестанов. Скорее всего, во втором полугодии уровень инфляции у регионов-рекордсменов будет выровнен в сторону средних значений.

При этом фактор спроса работает и в обратную сторону, что хорошо видно по статистике Москвы (3,2 процента) и Санкт-Петербурга (3,3) - там инфляция за первое полугодие заметно обогнала среднее значение именно из-за более высокой покупательской способности населения на фоне высоких доходов (больший процент населения покупает более дорогие товары), отмечает Хестанов.

Таким образом, фактическая годовая инфляция довольно сильно опережает цель Банка России на весь 2017 год в четыре процента. Похоже, что хорошие августовские данные вернули гражданам уверенность в том, что регулятор сможет обуздать рост цен. Инфляционные ожидания населения, рассчитанные на год вперед, в августе снизились до исторического минимума, говорилось в опубликованной ЦБ.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, за 2017 год цены вырастут лишь на 3,4-3,5 процента, что станет еще одним рекордом.

Что касается стоимости жизни в стране, то Росстат посчитал, что дороже всего она на Дальнем Востоке. Там нет ни одного региона, где прожиточный минимум был бы равен среднему общероссийскому (9909 рублей) или был бы ниже его.

В самом «дешевом» регионе Дальнего Востока прожиточный минимум почти на 20 процентов больше среднероссийского и составляет 11 518 рублей. Самыми дорогими регионами этого федерального округа традиционно являются Чукотский автономный округ - 20 970 рублей и Камчатский край - 19 580 рублей. Конкуренцию Дальнему Востоку могут составить только самые северные регионы страны и столица. Так, в Ненецком автономном округе прожиточный минимум во втором квартале составил 20 819 рублей, Ямало-Ненецком округе - 16 119 рублей, в Москве - 15 477 рублей.