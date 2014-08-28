Американцы возмущены: россияне из-за санкций будут недоедать красной икры

Лососевая (красная) икра может подорожать в России вследствие продовольственных санкций. Об этом говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA) о влиянии запретов на ввоз продовольствия, включая рыбную продукцию, из США, ЕС, Австралии, Канады, Норвегии, на российский рынок. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"Российская рыбная промышленность не сможет восполнить пробел в ближайшее время. Цены на наиболее пострадавшие (от санкций - ред.) виды продукции, такие, как лосось и премиальные морепродукты, увеличатся примерно на 20-30% в ближайшей перспективе", - говорится в отчете.

Цены на лосось и икру будут продолжать расти, так как иностранного замещения будет недостаточно при традиционно сильном спросе на эту продукцию, отмечается в докладе.

USDA сообщает, что в 2013 году российский импорт рыбы и рыбной продукции составил почти $3 млрд. Доля США в этом объеме составляет около 3%, однако штаты являются одним из крупнейших поставщиков замороженной лососевой икры на российский рынок, говорится в материалах ведомства.

Печень и икра рыб занимала 27% в структуре американского импорта рыбной продукции в РФ, отмечается в документе.

USDA прогнозирует урожай лососевой икры в России в объеме 15-16 тыс. тонн, основываясь на прогнозе российского Федерального агентства по рыболовству об улове лососевых на уровне в 320-330 тыс. тонн. Данный объем производства красной рыбы и лососевой икры находится на уровне среднегодового потребления этого продукта в России, полагают в американском ведомстве. Однако USDA сомневается, что дальневосточные рыбаки смогут перенаправить весь улов лосося в европейскую часть России из-за сильной экспортоориентированности данного сектора.

Согласно данным ФТС России, в 2013 году США заняла в 2013 году 20% российского рынка лососевой икры, поставив в Россию 3,2 тыс. тонн замороженной продукции на сумму $33,6 млн. Собственный урожай икры российских компаний в 2013 году оценивался Ассоциацией производственных и торговых предприятий рыбного рынка в 13-15 тыс. тонн.

Российские рыбопромышленники в 2013 году жаловались в федеральные органы власти на демпинг со стороны американских импортеров, занижавших таможенную стоимость своей продукции до $10 за 1 кг при средней оптовой стоимости икры лососевой путины в 2013 году $16-20 за 1 кг.

Тем временем США ищет замену российскому рынку икры на постсоветском пространстве, включая Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Молдавию. Это подтвердила в беседе с ИТАР-ТАСС директор международных программ Аляскинского института маркетинга морепродуктов Алекса Тонкович.

По оценкам USDA, средняя стоимость лососевой икры в Москве составляет 2,9-3,5 тыс. рублей за килограмм.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.



