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Туры на Мальдивы на атолл Баа
Уединенность и комфорт, прекрасная природа и неизменно теплое море — все это ждет туристов на Мальдивских островах. На атоллах этой страны расположено несколько замечательных курортов, и официальный туроператор по Мальдивам обязательно поможет подобрать тот, что понравится вам больше всего. Многие путешественники выбирают атолл Баа, расположенный к северо-западу от столицы страны, города Мале.
Атолл Баа состоит из 51 островов, и только 10 из них являются обитаемыми. На некоторых необитаемых островах в последнее время появились современные отели, благодаря этому можно любоваться нетронутой природой острова, отдыхать почти в полном уединении, но при этом не отказываться от комфорта. В водах атолла водится множество видов рыбы, а к берегу приплывают черепахи, которые охотно берут еду из рук туристов. Водный мир лагун — это прекрасное царство кораллов.
Конечно же, чистая теплая вода, богатый животный мир под водой и коралловый риф не могли не привлечь внимания дайверов. Дайвинг очень хорошо развит в этих местах, и даже неопытные новички могут взять несколько уроков погружения у опытных инструкторов. Погружаться можно как во внутренние воды атолла, где всегда очень спокойно и много рыбы, так и во внешнем пространстве, после непродолжительного путешествия на катере. Гигантские скаты-манты наверняка порадуют ныряльщиков своим обществом.
На атолле Баа почти нет рукотворных достопримечательностей, но он внесен в список Мирового биосферного резерва ЮНЕСКО. Туристы могут любоваться морскими заповедниками, такими как Ханифуру Бэй, которые представляют собой уникальные экосистемы. Многие называют такие заповедники аквариумами, потому что животный и растительный мир здесь абсолютно защищены и остаются в полной сохранности, но на виду у людей. На суше природной достопримечательностью считается остров Олхугири, на котором можно увидеть гигантских черепах.
Но не только природа поражает воображение на атолле Баа. Как и туры на Сейшелы, поездка на Мальдивы может помочь больше узнать о туземной культуре, увидеть ее в материальных проявлениях. Именно на этих островах местные мастера изготавливают удивительные по красоте деревянные изделия: шкатулки, вазочки, статуэтки. Они покрыты цветной глазурью и не похожи ни на что другое. А еще здесь можно купить фелисы — традиционную одежду из хлопка высокой очистки.
Конечно, современный отдых нельзя представить без развлечений. Отели, построенные на атолле Баа, предлагают своим гостям самые разные увлекательные занятия. Можно прокатиться на байдарке или на водных лыжах, можно отправиться на экскурсию по лесу или даже съездить на лодке на один из необитаемых островов. Можно побывать в деревнях местных жителей, купить сувениры, посмотреть на быт этих людей, попробовать блюда местной кухни. Так как здесь очень развито рыболовство, то и блюда чаще всего готовят из даров моря.
Столицей атолла считается остров Эйдафуши, на котором проживает около 3 тысяч человек. Вторым по количеству жителей считается Туладу, на нем живет примерно 2500 жителей. Почти все острова атолла имеют совсем небольшие размеры, их легко обойти пешком. Так, остров Дуниколу имеет размеры 700 на 350 метров, а из построек на нем есть только маленькие бунгало, которые находятся на сваях над водой. На острове Фонимагуду можно поучиться дайвингу и купить яркие хлопковые ткани.
Прекрасно можно провести время на атолле Баа с детьми. Внутренние лагуны безопасны для купания, там нет больших волн или скрытых течений. Чистый воздух и красивая природа наверняка понравятся малышам и их родителям. Любителям отдыха на островах любого возраста туроператор по Маврикию, Сейшелам и Мальдивам всегда сможет подобрать подходящий тур, и наверняка среди его предложений будет отдых на атолле Баа.
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