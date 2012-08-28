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Чем помогут промо сувениры?

28 Августа 2012, 17:46 | Дальний Восток
О том, что такое промо сувениры и как они могут помочь вашей фирме стать более известной.

Продукция, которая содержит бренд той или иной компании, сейчас пользуется большой популярностью, потому что с её помощью можно без лишних усилий себя рекламировать. Если правильно использовать такого рода сувениры, то появляется возможность сделать свой бренд широко известных даже в широких кругах. Что же для этого требуется?

Изготовление промо сувениров

Что может служить промо сувениром? Практика показывает - почти что угодно. Будь это брелок, календарь любого типа, блокнот или ручка - это самые часто используемые варианты. Но кроме того, рекламные агентства полного цикла могут изготовить и более дорогие подарки с логотипом, будь то любая техника или даже ноутбук. Всё зависит от того, кому и по какому случаю вы собираетесь нечто подобное преподнести. К примеру, если вы просто хотите раздавать такую продукцию на улице или в торговом центре всем желающим - разумеется, ручка или брелок будут более чем достаточным вариантом. Ну а при выборе подарка для своих крупных клиентов или партнеров, естественно, придется подобрать что-нибудь более существенное - но зато и эффект будет более заметным.

Где заказать промо сувениры

Как правило, промо сувениры заказывают там же, где предлагается и одежда для промо акций - в специализированных рекламных агентствах. Это является самым оптимальным решением, потому что:

- такие агентства, особенно наиболее крупные из них, обладают большим опытом. А это значит, что они всегда смогут сообразоваться с вашими запросами и требованиями и изготовить то, что и правда будет способствовать достижению ваших целей.

- благодаря наличию всего необходимого оборудования вы сможете рассчитывать не только на высокое качество, но также и на то, что всё будет сделано в нужный вам срок.

- при желании вы сможете заказать большие партии продукции. Очень уместно, например, когда планируется масштабная акция, в ходе которой предполагается раздавать подарки всем, кто в ней участвует. Или же вы хотите делать небольшие презенты каждому, кто что-то у вас купит. В качестве такого подарка лучше всего подходят именно промо сувениры - они и приятны адресату, потому что это реальный подарок, и приносят пользу дарителю.

- если вы закажете достаточно большую партию сувениров, то можете рассчитывать на то, что агентство порадует вас скидками. Это еще один позитивный момент, который стоит того, чтобы обратиться в хорошее агентство.

 

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