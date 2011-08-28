Владимир Путин поручил представить новый порядок установления нефтяных пошлин

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил представить постановление о введении в России скорректированной системы экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

При этом вице-премьер Игорь Сечин сообщил главе правительства, что Минэнерго, Минэкономразвития и компании уже подготовили постановление правительства о новом таможенно-тарифном регулировании отрасли.

Вице-премьер отметил: «Проект постановления предусматривает установление новой методики расчета ставок вывозных таможенных пошлин, прежде всего - поднятие этих ставок для нефтепродуктов низкой переработки. По темным нефтепродуктам предлагается определить единую ставку вывозной таможенной пошлины в отношении всей номенклатуры в размере 0,66 (66%) от ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть. Это предлагается сделать для всей номенклатуры, кроме прямогонных и товарных бензинов, которые мы как раз и хотели бы больше использовать для наполнения внутреннего рынка. На них предлагается сохранить коэффициент 0,9 (90%) от ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть», передает РБК.