30 июня состоится годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». Одним из главных вопросов, который традиционно обсуждают акционеры компании, это газоснабжение российских регионов. Ведь газификация – крупнейший социальный проект «Газпрома». Если в 2005 году уровень газификации в целом по стране составлял чуть выше 53%, то теперь превысил 66%. В 2005–2015 годах на реализацию программы было направлено более 70 млрд рублей. На эти деньги было построено почти 1, 9 тыс. межпоселковых газопроводов общей протяженностью 27 тыс. км. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня созданы условия для газификации более 740 тыс. квартир и домовладений, свыше 4,3 тыс. котельных в более чем 3 тыс. населенных пунктах.

В 2015 году в газификацию было инвестировано 27,6 млрд рублей. В результате было завершено строительство 87 объектов газификации и газоснабжения общей протяженностью 1,3 тыс. км в 34 субъектах Федерации. Созданы условия для газификации 41,8 тыс. домовладений и квартир, 263 котельных в 206 населенных пунктах, которые будут газифицированы в полном объеме, при условии 100% выполнения администрациями регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Необходимо понимать, что «Газпром» доводит газопроводы до границ населенных пунктов, а за разводку по домам отвечают региональные и местные власти.

В Программу газификации России на 2016 год включены 67 регионов, предусмотрены инвестиции в объеме 25 млрд рублей. Распределение объемов инвестиций на последующие годы зависит от погашения регионом задолженности за поставленный природный газ. В последние годы долги за газ в России неуклонно растут. В 2015 году просроченная задолженность покупателей газпромовского газа выросла на 20%. По состоянию на 31 декабря 2015 года задолженность потребителей за поставленный природный газ перед «Газпромом» составила 152,1 млрд рублей (в течение года долг вырос на 25 млрд рублей). Задолженность в основном сформирована населением, теплоснабжающими организациями и предприятиями электроэнергетики.

Не стоит забывать, что газ в России стоит в несколько раз дешевле чем в Европе, но там за него платят исправно. Особенно остро проблема неплатежей стоит в сфере ЖКХ. Причем виноваты в этом зачастую не люди, которые исправно платят за горячую воду и тепло, а владельцы частных управляющих компаний, которые собирают с населения деньги, а затем исчезают с ними в неизвестном направлении. Банкротить такие фирмы бессмысленно, так как оказывается, что кроме 10 тыс. рублей уставного капитала у них нет никакого имущества. Решить эту проблему можно законодательно разделив платежи за теплоэнергию, выделив из них «газовую составляющую», чтобы деньги за поставленный газ шли по назначению.

О работе Газпрома в нашем регионе Деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Георгий ШПЕРЛИНГ.

- Георгий Владимирович, сейчас ведется много разговоров о «Восточной газовой программе». Все внимание – на Дальний Восток как на стратегический для «Газпрома» регион, открывающий дорогу российскому газу в Китай. Какая роль отводится вашей компании?

- Приоритетным направлением работы «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», также как и базовым принципом «Восточной газовой программы», является газоснабжение дальневосточных потребителей. С начала реализации Программы, по состоянию на 1 января 2016 года в ДФО введено в эксплуатацию 18 объектов общей протяженностью свыше 270 км. В этом году ожидается получение разрешений на ввод в эксплуатацию еще 15 объектов общей протяженностью 150 км. Начнутся строительно-монтажные работы по трем межпоселковым газопроводам Сахалинской области. Инвестиции «Газпрома» в ДФО на 2016 год планируются в объеме свыше 1,5 млрд рублей.

- А что можете сказать о регионах ДФО, куда еще не пришел природный газ?

- Газификацию Приамурья и Якутии планируется проводить от строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири». В соответствии с поручением Правительства РФ одним из первых объектов газификации в Амурской области определен космодром «Восточный». Нами уже заключен договор на поставку газа для нужд космодрома. Реализуется Госпрограмма «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия)». В перспективе планируется соединить газотранспортную систему «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и строящийся газопровод «Сила Сибири» с действующей единой системой газоснабжения России.

- Сейчас большой проблемой являются неплатежи за поставляемые ресурсы со стороны населения и юрлиц. Даже вступивший в силу ФЗ № 307, ужесточающий ответственность за долги, не всегда может убедить должников в необходимости оплаты. Как обстоят с этим дела у вас?

- Количество потребителей газа у «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в отличие от аналогичных компаний в других регионах невелико. Структура реализации газа нашей компании потребителям отражает специфику региона: энергетический комплекс – 95 %, на долю бюджетных потребителей, промышленности и населения приходятся остальные 5 %. Сегодня населению мы поставляем топливо только на Сахалине и в Соболево (Камчатка), это чуть больше 3 тыс. абонентов. Практически все они исправно платят.

К концу прошлого года величина дебиторской задолженности потребителей перед нами достигла почти 1,2 млрд рублей. Основными должниками стали энергетики, задолжавшие на тот момент 1,1 млрд руб., а это более 90 % от общего объема долга. Крупнейшим должником явилось ПАО «Камчатскэнерго». Но благодаря совместной работе с региональными властями удалось добиться полного погашения просроченной задолженности. Кстати говоря, 307-ФЗ делает крайне невыгодным просрочку по платежам со стороны потребителей и сейчас мы планируем получить с камчатских энергетиков еще и начисленные пени в размере более 16 млн рублей.

- Какой вы видите дальнейшую работу вашей компании в ДФО? Ваши первоочередные задачи и перспективы?

- Главные задачи - обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям и дальнейшая газификация региона. За этими простыми словам скрывается огромный объем работ. Только представьте – газифицировать крупнейший федеральный округ, где уровень газификации на сегодня один из самых низких! Впереди много работы, и, я уверен, наша компания справится со всеми задачами!

Досье «ЗР»

«Газпром межрегионгаз Дальний Восток» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100 % дочернее общество ПАО «Газпром») и осуществляет поставку природного газа потребителям Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев в объеме 2,3 млрд кубометров с месторождений «Сахалин-2», «Сахалин-3», Кшукское, Нижне-Квакчикское. Центральный офис ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» расположен в Хабаровске. В Камчатском, Приморском краях, Сахалинской области действуют филиалы.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.