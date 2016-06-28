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В Программу газификации России на 2016 год включены 67 регионов
30 июня состоится годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». Одним из главных вопросов, который традиционно обсуждают акционеры компании, это газоснабжение российских регионов. Ведь газификация – крупнейший социальный проект «Газпрома». Если в 2005 году уровень газификации в целом по стране составлял чуть выше 53%, то теперь превысил 66%. В 2005–2015 годах на реализацию программы было направлено более 70 млрд рублей. На эти деньги было построено почти 1, 9 тыс. межпоселковых газопроводов общей протяженностью 27 тыс. км. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Сегодня созданы условия для газификации более 740 тыс. квартир и домовладений, свыше 4,3 тыс. котельных в более чем 3 тыс. населенных пунктах.
В 2015 году в газификацию было инвестировано 27,6 млрд рублей. В результате было завершено строительство 87 объектов газификации и газоснабжения общей протяженностью 1,3 тыс. км в 34 субъектах Федерации. Созданы условия для газификации 41,8 тыс. домовладений и квартир, 263 котельных в 206 населенных пунктах, которые будут газифицированы в полном объеме, при условии 100% выполнения администрациями регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Необходимо понимать, что «Газпром» доводит газопроводы до границ населенных пунктов, а за разводку по домам отвечают региональные и местные власти.
В Программу газификации России на 2016 год включены 67 регионов, предусмотрены инвестиции в объеме 25 млрд рублей. Распределение объемов инвестиций на последующие годы зависит от погашения регионом задолженности за поставленный природный газ. В последние годы долги за газ в России неуклонно растут. В 2015 году просроченная задолженность покупателей газпромовского газа выросла на 20%. По состоянию на 31 декабря 2015 года задолженность потребителей за поставленный природный газ перед «Газпромом» составила 152,1 млрд рублей (в течение года долг вырос на 25 млрд рублей). Задолженность в основном сформирована населением, теплоснабжающими организациями и предприятиями электроэнергетики.
Не стоит забывать, что газ в России стоит в несколько раз дешевле чем в Европе, но там за него платят исправно. Особенно остро проблема неплатежей стоит в сфере ЖКХ. Причем виноваты в этом зачастую не люди, которые исправно платят за горячую воду и тепло, а владельцы частных управляющих компаний, которые собирают с населения деньги, а затем исчезают с ними в неизвестном направлении. Банкротить такие фирмы бессмысленно, так как оказывается, что кроме 10 тыс. рублей уставного капитала у них нет никакого имущества. Решить эту проблему можно законодательно разделив платежи за теплоэнергию, выделив из них «газовую составляющую», чтобы деньги за поставленный газ шли по назначению.
О работе Газпрома в нашем регионе Деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Георгий ШПЕРЛИНГ.
- Георгий Владимирович, сейчас ведется много разговоров о «Восточной газовой программе». Все внимание – на Дальний Восток как на стратегический для «Газпрома» регион, открывающий дорогу российскому газу в Китай. Какая роль отводится вашей компании?
- Приоритетным направлением работы «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», также как и базовым принципом «Восточной газовой программы», является газоснабжение дальневосточных потребителей. С начала реализации Программы, по состоянию на 1 января 2016 года в ДФО введено в эксплуатацию 18 объектов общей протяженностью свыше 270 км. В этом году ожидается получение разрешений на ввод в эксплуатацию еще 15 объектов общей протяженностью 150 км. Начнутся строительно-монтажные работы по трем межпоселковым газопроводам Сахалинской области. Инвестиции «Газпрома» в ДФО на 2016 год планируются в объеме свыше 1,5 млрд рублей.
- А что можете сказать о регионах ДФО, куда еще не пришел природный газ?
- Газификацию Приамурья и Якутии планируется проводить от строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири». В соответствии с поручением Правительства РФ одним из первых объектов газификации в Амурской области определен космодром «Восточный». Нами уже заключен договор на поставку газа для нужд космодрома. Реализуется Госпрограмма «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия)». В перспективе планируется соединить газотранспортную систему «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и строящийся газопровод «Сила Сибири» с действующей единой системой газоснабжения России.
- Сейчас большой проблемой являются неплатежи за поставляемые ресурсы со стороны населения и юрлиц. Даже вступивший в силу ФЗ № 307, ужесточающий ответственность за долги, не всегда может убедить должников в необходимости оплаты. Как обстоят с этим дела у вас?
- Количество потребителей газа у «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в отличие от аналогичных компаний в других регионах невелико. Структура реализации газа нашей компании потребителям отражает специфику региона: энергетический комплекс – 95 %, на долю бюджетных потребителей, промышленности и населения приходятся остальные 5 %. Сегодня населению мы поставляем топливо только на Сахалине и в Соболево (Камчатка), это чуть больше 3 тыс. абонентов. Практически все они исправно платят.
К концу прошлого года величина дебиторской задолженности потребителей перед нами достигла почти 1,2 млрд рублей. Основными должниками стали энергетики, задолжавшие на тот момент 1,1 млрд руб., а это более 90 % от общего объема долга. Крупнейшим должником явилось ПАО «Камчатскэнерго». Но благодаря совместной работе с региональными властями удалось добиться полного погашения просроченной задолженности. Кстати говоря, 307-ФЗ делает крайне невыгодным просрочку по платежам со стороны потребителей и сейчас мы планируем получить с камчатских энергетиков еще и начисленные пени в размере более 16 млн рублей.
- Какой вы видите дальнейшую работу вашей компании в ДФО? Ваши первоочередные задачи и перспективы?
- Главные задачи - обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям и дальнейшая газификация региона. За этими простыми словам скрывается огромный объем работ. Только представьте – газифицировать крупнейший федеральный округ, где уровень газификации на сегодня один из самых низких! Впереди много работы, и, я уверен, наша компания справится со всеми задачами!
Досье «ЗР»
«Газпром межрегионгаз Дальний Восток» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100 % дочернее общество ПАО «Газпром») и осуществляет поставку природного газа потребителям Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев в объеме 2,3 млрд кубометров с месторождений «Сахалин-2», «Сахалин-3», Кшукское, Нижне-Квакчикское. Центральный офис ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» расположен в Хабаровске. В Камчатском, Приморском краях, Сахалинской области действуют филиалы.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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