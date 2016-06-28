Правительство освободит порты от псевдорыбного прилипалы

Правительство РФ устало ждать разрешения конфликтной ситуации на Дальнем Востоке, в результате которой из-за неконструктивной позиции ФГУП «Нацрыбресурс» фактически в замороженном состоянии оказалось несколько приоритетных для ДФО инвестиционных проектов. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», сегодня у бизнеса появилась долгожданная альтернатива.

Министерство по развитию Дальнего Востока внесло в правительство РФ проект поправок к закону о территориях опережающего развития (ТОР). Поправки сделают возможной передачу причальных сооружений в морских портах в собственность подконтрольному министерству АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).

Министр Александр ГАЛУШКА на совместной коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития в Хабаровске пояснил, что в правительстве уже состоялось согласительное совещание и предложение министерства поддержано. «Рассчитываем, что в осеннюю сессию работы парламента поправки будут приняты», - сказал министр.

Напомним, что часть государственных причалов в портах Дальнего Востока оказалась в хозяйственном ведении ФГУП «Нацрыбресурс», причем большинство соответствующих портовых предприятий уже тогда занимались далеко не только рыбными грузами. Уже несколько лет операторы морских терминалов пытаются договориться об продлении договоров аренды на приемлемых условиях, но пока безрезультатно. В итоге в замороженном состоянии оказалось несколько приоритетных для ДФО инвестиционных проектов.

Надежду внушает новая инициатива Минвостокразвития, направленная на решение региональных инвестиционных задач. Инициаторы поправок уверены в том, что ОАО «КРДВ» сможет оперативно вовлечь причалы в инвестиционный оборот. Сейчас проблемы из-за блокирования доступа к портовой инфраструктуре испытывает как минимум один инвестпроект —комплексная программа модернизации во Владивостокском морском рыбном порту, общей стоимостью до 3,6 млрд рублей, уточнил министр по развитию Дальнего Востока. Из этой суммы 1,2 млрд рублей на создание холодильно-складского комплекса готов предоставить Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, соглашение о финансировании подписано, но «из-за отсутствия договора аренды проект стоит на месте», подчеркнул Александр Галушка.

«Добро» от полпреда

Между тем, эксперты считают, что инициатива Минвостокразвития, одобренная полпредом президента в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ сможет «спасти» ситуацию, в которой оказались представители морских терминалов из-за конфликта с ФГУП «Нацрыбресурс». Если решение о передаче будет принято, то «Нацрыбресурс» лишится своего незаработанного дохода, который оно получает от сдачи госимущества в аренду. Созданное в 1999 году и влачившее полузабытое существование предприятие, после передачи ему в 2007 году непрофильных для него портовых активов превратилось в самое настоящее рантье, собирающее арендные платежи себе на зарплаты и прочие расходы. При этом его куратор в лице Росрыболовства на государственном уровне озвучивает, что ликвидация компаний-рантье в рыбной отрасли – это стратегическая задача и принятые в июне поправки в «Закон о рыболовстве» направлены именно на ликвидацию посредников, наживающихся на федеральных активах в виде квот на морские биоресурсы.

Сейчас, по данным Александра Галушки, более 40% холодильных мощностей «морально и физически устарели». Похожими данными оперирует и Росрыболвоство. При этом у двух федеральных структур, совершенно различный подход к решению проблемы. Миновостокразвития готово за несколько лет решить причальную проблему, привлекая частные инвестиции, без бюджетных затрат. Но для этого инвесторам нужны гарантии доступа к инфраструктуре, чего не дает им Росрыболовство. Это и неудивительно – ведь само ведомство распоряжается причалами «на птичьих правах», ведь согласно положению о Росрыболовстве ему подведомственны исключительно государственные причалы терминалов комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, а все спорные причалы относятся к универсальным операторам. Например, во Владивостоке «только рыбных» причалов нет вовсе, и вообще подавляющее большинство таких причалов давно принадлежат самим рыбохозяйственным предприятиям.

С ног на голову

Но это не останавливает Росрыболовство, и оно пытается красиво выйти из такой позиции. Ведомство добивается изменений в «Закон о морских портах…» для передачи себе объектов инфраструктуры в морских терминалах безотносительно к их фактическому использованию («что к нам попало, то уже наше»), стараются переложить на предприятия все расходы на содержание госимущества и при этом требуют увеличения бюджетного финансирования.

«Недозагрузка мощностей большинства рыбных терминалов обуславливает низкий уровень доходов ФГУП «Нацрыбресурс» от деятельности, связанной с предоставлением причалов для перегрузки рыбной продукции и обслуживания судов рыбопромыслового флота. Это создает дефицит средств. Привлечение заемных средств на данные цели экономически неэффективно, в связи, с чем требуется предоставление средств федерального бюджета» - сказано в справке ФАР «О плане мероприятий по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры». Правда, причину дефицита и направления расходования средств ФГУП его представители не указывают. Однако по их замыслу, их деятельность рантье и в дальнейшем должна быть поддержана государством.

Именно для этого предлагается внесение изменений в Федеральный закон «О морских портах» в части предоставления Росрыболовству полномочий по управлению государственным имуществом, то есть зафиксировать ненормальную ситуацию. «Для упорядочения процедур распоряжения федеральным имуществом рыбных терминалов и передачи его в аренду законопроектом предусматривается возложение на Росрыболовство дополнительных полномочий по управлению указанным имуществом, а на Минсельхоз России, по согласованию с Минэкономразвития России, полномочий по разработке и утверждению порядка передачи в аренду гидротехнических сооружений морских портов, закрепленных за государством», - говорится в документе. Под «рыбными терминалами» подразумеваются те, которые попали когда-то в орбиту «Нацрыбресурса», и в этом случае нашим портам остается только посочувствовать

Между тем, сегодня даже на часть причалов ФГУП претендовать не может. Дело в том, что еще в 2007 год постановлением правительства было определено, что организации передается только федеральное имущество для осуществления комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. Однако с нарушением постановления правительства Федеральное агентство по рыболовству издало приказ от 15 июня 2007 г. № 255 «О реализации постановления правительства Российской Федерации от 16.12.2006 № 773 «О совершенствовании системы государственного управления морскими рыбными портами», согласно которому подведомственному ФГУП «Нацрыбресурс» были переданы все причалы портов, независимо от их целевого назначения. Таким образом, не только ряд причалов комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, но и десятки универсальных причалов, а также другое имущество, не имеющих отношения к рыбной отрасли, были переданы непрофильному ведомству.

Бизнес ждет договоров

Кстати, несмотря на жалобы на нехватку денег, о банкротстве предприятия-рантье его руководство не упоминает. А вот операторы рыбных терминалов готовятся сворачивать свою деятельность.

«У нас заканчивается договор аренды в ноябре этого года. Продлить мы его не можем, - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» руководитель компании «Востокморсервис» Владимир САНДОМИРОВ. – В новом проекте договора стоимость аренды поднята в несколько раз, все расходы перенесены на нас, при этом проект предусматривает, что в любой момент нас могут выгнать с причалов без объяснения причин. Прописаны и штрафы в размере двухлетней годовой арендной платы. Такой проект договора делает невозможными инвестиции со стороны предприятия, как в ремонт причалов, так и в модернизацию кранового хозяйства, складов, офисов, холодильных мощностей. Если причалы будут переданы в Минвостокразвития, то уверен в том, что договор будет заключены на условиях, которые не будут ограничивать инвестиционную привлекательность. Проблему с причалами нужно решать. Предлагаемые «Нацрыбресурсом» ставку и условия аренды наша компания просто не потянет, мы обанкротимся».

«В отношении многих причалов у предприятий, которые находятся с ними в неразрывной связи, есть готовые инвестиционные проекты, - рассказывает генеральный директор компании «Диомидовский рыбный порт» Павел НИКОЛАЕВ. – Настало время для их реализации и если Минвостокразвития готово работать с представителями рыбных терминалов, то это нужно только приветствовать. К сожалению, на условиях «Нацрыбресурса» инвестиции делать нереально».

Что же делает для инвестиционной привлекательности руководство ФАР и ФГУП? Дабы убедить предприятия раскошелиться и показать «кто в доме хозяин», ФГУП «Нацрыбресурс» через суды требует порты «освободить причалы». Такие иски проиграли уже и Находкинский морской рыбный порт, и Владивостокский, очередь за остальными предприятиями. Несмотря на то, что поручением Президента еще в 2014 году ФГУП было предписано передать все гидротехнические сооружения в долгосрочную аренду. Понятно, что и эти порты будут только рады наконец-то избавиться от головной боли с инфраструктурой.

Конечное решение проблемы дальневосточных морских терминалов будет зависеть от правительства РФ. Сегодня у него появилась долгожданная альтернатива. Ведь предложение Минвостокразвития корректирует непрофильные полномочия рыбного ведомства и передает управление государственным имуществом на Дальнем Востоке России именно тем, кто отвечает за его развитие.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.