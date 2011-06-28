Сроки реализации участков сократят

Поправки в закон о Фонде РЖС определят срок предоставления земельных участков на аукцион для субъектов РФ, сообщил гендиректор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Александр БРАВЕРМАН.

«Мы считаем необходимым, чтобы субъекты РФ выставляли на аукцион участки с такой же скоростью, как и мы. Мы предоставляем за 4-9 месяцев, а у субъекта на это уходит до трех лет», - сказал А.Браверман.

По его словам, в новом законе будет прямо прописано, что «в течение одного года они (субъекты РФ) должны реализовать участки». «Если нет - значит реализует фонд», - заявил А.Браверман. Второй аспект, изменения по которому будут внесены в закон, - «выполнение требований по энергоэффективности и экологической чистоте, комфортности по каждому из объектов». А.Браверман считает, что «на участках, которые были переданы субъектам, должны реализовываться такие же требования».