В Якутии продана лицензия на Томторское месторождение редкоземельных металлов

В конце мая состоялся аукцион на право пользования участком недр «Буранный» одного из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) в Якутии Томторского месторождения.

Победителем аукциона стало совместное предприятие «ТриАрк Майнинг», созданное госкорпорацией «Ростех» и группой ИСТ.

Досье ZRPRESS.RU

Доли в СП ООО «ТриАрк Майнинг» распределены следующим образом: 50% плюс одна акция принадлежит «ИСТ» Александра НЕСИСА, 25% плюс одна акция - «дочке» Ростеха «РТ - Глобальные Ресурсы», 25% минус две акции - инвестиционному фонду.

Уникальность Томторского месторождения в том, что коэффициенты концентраций редкоземельных металлов в рудах признаны самыми высокими из известных в мире месторождений. Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 154 млн тонн руды с содержанием оксидов ниобия — 6,71%, иттрия — 0,6%, скандия — 0,048% и тербия — 9,53%. Площадь выставленного на аукцион участка «Буранный», составляет 12,4 кв км. Его руды содержат в среднем 9-12% оксидов редкоземельных металлов и, по мнению специалистов, представляют собой природный концентрат РЗМ.

Для СП «ТриАрк Майнинг» это второй проект по производству РЗМ. В сентябре прошлого года компания выиграла аукцион на покупку более 82 тыс. тонн монацитового концентрата, хранящегося на складах предприятия «Уралмонацит». Монацитовый концентрат содержит торий, который является альтернативой урана. Комментируя итоги первого аукциона, Александр Несис отметил, что этого достаточно для начала производства РЗМ без лабораторных исследований, что является одним из ключевых этапов в реализации новых проектов.

До 2018 года «Ростех» и группа ИСТ договорились инвестировать в реализацию проектов по производству РЗМ до $1 млрд. По данным Минпромторга, объем госпрограммы разработки РЗМ в России до 2020 года оценивается в 145 млрд руб., в том числе из бюджета планируется выделить на эти цели 23,5 млрд руб.

Традиционным поставщиков РЗМ на мировой рынок пока остается Китай, на его долю приходится около 90% всех поставок.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.