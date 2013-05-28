"Мобильному рабству" в России, похоже, осталось недолго

В начале следующего года у российских абонентов должна появиться возможность сохранения номера при смене мобильного оператора. Стоимость перехода, по предварительным данным, не превысит 100 рублей. Эксперты убеждены: на грамотную реализацию проекта подобного масштаба отведенного времени катастрофически мало. В других странах внедрение MNP занимало в среднем от двух до четырех лет.

Тонкости перехода

Минкомсвязи РФ подготовило компромиссный вариант внедрения переносимости номера (MNP, mobile number portability, возможность сохранять номер при смене мобильного оператора) в случае, если операторы не успеют подготовиться к указанному в законе сроку - 1 декабря 2013 года, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Денис СВЕРДЛОВ на форуме «Телеком 2013», организованном газетой «Ведомости».

Предложение министерства заключается в том, что с 1 декабря операторы должны будут «отпускать» абонентов, то есть давать им возможность отказаться от услуг оператора, сохранив мобильный номер. А принимать абонента с перенесенным номером смогут те операторы, кто успел подготовиться к внедрению MNP.

Денис Свердлов пояснил, что это предложение исходит из того, что технологически и юридически обеспечить уход абонента с сохранением номера проще, чем обеспечить его принятие в сеть.

Кроме того, будет создана конкурентная среда, каждый оператор будет заинтересован в том, чтобы как можно скорее внедрить механизм подключения абонента с перенесенным номером.

«Пока это непринятое решение. И это решение будет принимать не министерство, а правительство», - отметил Денис Свердлов, добавив, что предложение министерства возникло в ответ на жалобы операторов на проблемы с подготовкой к внедрению MNP до 1 декабря.

Досье «ЗР»

Закон о внедрении переносимости номера в России был подписан президентом РФ 26 декабря 2012 года. Срок начала оказания услуги - 1 декабря, стоимость для абонента - не более 100 рублей. Закон предусматривает, что для управления информацией о перенесенных номерах будет создана база данных перенесенных номеров и выбран оператор этой базы. Источником финансирования базы будут средства фонда универсальной услуги и перечисления операторов. Минкомсвязи оценивает затраты операторов на подготовку инфраструктуры в 12 млрд рублей. Еще до 500 млн рублей потребуется на создание базы данных перенесенных номеров, оценивали депутаты Госдумы, и до 300 млн рублей ежегодно - на ее обслуживание.

По версии разработчиков, нововведение усилит конкуренцию между компаниями, ведь удерживать абонентов станет сложнее. А вот российское подразделение международной исследовательской компании EPSI Research Services в своем прошлогоднем исследовании отмечает, что уровень лояльности российских абонентов к операторам довольно высок и составляет в среднем 84,5 балла из 100.

Операторы неоднократно заявляли, что подготовке к внедрению услуги переносимости в срок препятствует отсутствие утвержденной подзаконной нормативной базы. Все документы, регламентирующие внедрение MNP, должны были быть приняты до 1 марта, но сейчас подготовлены только проекты этих документов.

Вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ заявил, что прорабатывается возможность, при которой те операторы, которые будут технически готовы к введению принципа переносимости номеров, могут это делать с 1 декабря 2013 года, а остальные присоединятся по мере готовности в течение двух-трех месяцев. В то же время он рассчитывает, что операторы успеют подготовиться к введению MNP (возможности сохранять номер при смене мобильного оператора) в установленный срок. Ясность по срокам появится в конце лета 2013 года.

Поспешишь - абонента насмешишь

К операторам «большой четверки» присоединились производители телекоммуникационного оборудования. Программное обеспечение, необходимое для MNP, подготовить к декабрю невозможно, предупреждают вендоры.

В ОАО «МТС» запуск услуги к 1 декабря 2013 года считают малореальным.

«На сегодняшний день нормативной базы, которая позволила бы операторам приступить к организации сервиса, до сих пор нет, в том числе отсутствует техническая регламентация, без которой невозможно заказать, произвести и сертифицировать необходимое оборудование. По нашим оценкам, должно быть принято более 20 подзаконных документов. Ряд документов существует в виде проектов, но они небесспорны и требуют очень серьезной юридической экспертизы. Поскольку проекты до утверждения могут измениться, мы на них не можем опираться при принятии решений. Поэтому запуск услуги к 1 декабря 2013 года представляется малореальным. После принятия всех подзаконных актов операторам потребуется не менее 15 месяцев на заказ, закупку, сертификацию, установку, настройку оборудования и тестирование услуги», - говорит пресс-секретарь МТС на Дальнем Востоке Анна ЛЫСЕНКО.

В «МегаФоне» считают оптимальным сроком внедрения MNP, «позволяющим внедрить услугу в полном объеме с гарантированным качеством», апрель 2014 года. В «ВымпелКоме» оптимальным сроком считают весну - лето 2014 года.

«Мы («ВымпелКом») слышали об обращении ряда вендоров в Минсвязь на тему целесообразности переноса сроков введения MNP. У нас также нет уверенности в том, что мы сможем подготовить и запустить техническое решение по реализации MNP в установленный законом срок с надлежащим качеством, поскольку требуется немало времени: чтобы успеть и финализировать техническое решение по внедрению MNP, и провести тендеры на закупку оборудования, и доработать IT-системы, и провести комплексное тестирование, чтобы исключить возможность сбоев. Причем тестирование не только у себя, но и совместно с другими операторами. В большинстве стран на это отводится два-три года, мы же пытаемся уложиться в считанные месяцы. До сих пор отсутствуют нормативно-правовые акты, определяющие требования к процессам, которые должны быть реализованы операторами. Без этих актов сложно даже начинать разработку бизнес-процессов и технических решений, принимать решения об инвестировании в технические системы и набор персонала. Известные же нам проекты нормативных актов разработаны без учета возможности их технической реализуемости Операторы связи находятся в очень сложном положении. Оставшееся до установленного законом срока время просто недостаточно для создания работающей системы, которую можно было бы предложить абонентам. Сложившаяся ситуация несет в себе угрозу дискредитации самой услуги MNP, для качественной реализации которой требуется время. Оптимальным сроком введения MNP, как мы и предлагали изначально, считаем весну - лето 2014 года», - говорит старший менеджер по внешним коммуникациям Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом» Константин СОЛОХИН.

В ОАО «Ростелеком» уже действует рабочая группа по внедрению функционала MNP, разрабатывается план организационно-технических мероприятий.

«Есть определенные опасения, что подготовительную работу не удастся завершить до 1 декабря 2013 года, поскольку еще далеко не все нормативно-правовые акты, которые готовит регулятор, вступили в силу, - отмечают в пресс-службе «Ростелекома». - По нашим оценкам, после утверждения полного пакета нормативных актов потребуется не менее 6 месяцев, чтобы операторы смогли подготовить технические, организационные, юридические и другие мероприятия, связанные с внедрением MNP. Наиболее острым является вопрос функционирования оператора базы данных переносимых номеров и маршрутизирующего оператора, в роли которых, как мы ранее заявляли, может выступить «Ростелеком».

«Необходимо понимать, что задача реализации MNP беспрецедентна для практики работы операторов. Например, они должны скоординировать совместную работу по управлению задолженностью абонента, обеспечить практически синхронное обновление информации об абоненте на всех мобильных сетях страны в режиме, близком к реальному времени, создать нового участника рынка - оператора базы данных. При этом право на перенос номера должно быть реализовано одномоментно для всех абонентов мобильной связи, то есть практически для каждого гражданина и организации в стране. Возможно, нужно установить некоторый переходный период, чтобы отладить все процессы», - считают в «Ростелекоме».

Константин Солохин отмечает, что в нескольких странах, в которых ведет свои операции группа компаний «ВымпелКом Лтд», уже был реализован принцип MNP. В первый год введения услуги ей воспользовалось от 1 до 4% абонентов. «Мы будем учитывать опыт этих стран в своих возможных последующих действиях на рынке», - говорит представитель «ВымпелКома».

Комментарий из сети

По дискуссиям в форумах может сложиться впечатление, что нехорошие операторы-монополисты всеми силами противятся внедрению MNP, опасаясь потерять своих абонентов. Которых, конечно же, удерживает в мобильном рабстве только номер.

«Логично сделать бесплатный переход не чаще 6 или даже 3 месяцев, чтобы отбить у операторов желание незаметно, хоть и по договору, менять тарифы в большую сторону с регулярностью 3 месяца, а если нужно чаще - платишь. По поводу баланса, необходимо прописать в законе, чтобы при переходе абонент мог либо забрать деньги, либо остаток отправляют на твой счет к новому оператору автоматически. Также нужна доступная каждому база номеров, чтобы понять, какой номер относится к какому региону и оператору, возможно, какие-то команды с телефона, чтобы можно было проверить перед звонком, находясь в поле. Также важно, чтобы при переходе ты попадал не на какой-то специальный заранее невыгодный тариф, а чтобы были доступны все тарифы, что и при обычном подключении», - пишет один из блогеров.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.