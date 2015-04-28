Новое предложение от "Сименс Финанс": инвестиции до 30 млн руб. за три дня

Как считают эксперты, такие решения сегодня особенно актуальны

В условиях волатильности цен на транспорт, технику и оборудование, компания увеличивает максимальную сумму финансирования по экспресс-лизингу до 30 млн руб. Решение принимается в течение нескольких дней. Такие продукты пользуются спросом у клиентов «Сименс Финанс» уже более семи лет. При этом в рамках стандартных сделок компания реализует и более масштабные проекты.

По информации от экспертов «Сименс Финанс», спрос на инвестиции во многих отраслях начинает восстанавливаться или уже стабилизировался. Предприятия МСБ возобновили приобретение основных средств, но зачастую финансовые организации отказываются брать на себя риски или полностью зависят от ситуации на межбанковском рынке. В таких условиях именно лизинг становится ещё более удобным инструментом для развития. Используя доступ к ресурсам концерна Siemens AG, «Сименс Финанс» повышает не только объемы финансирования, но и оперативность принятия решений. Комплект документов минимален: фактически, для получения 30 млн руб. достаточно предоставить только информацию о движении средств по расчётному счёту.

«Мы хорошо знаем, что для бизнеса важна скорость одобрения сделок, и стараемся увеличивать объемы поддержки, которую можем обеспечить в кратчайшие сроки. Сумма в 30 млн руб. соответствует средним потребностям клиентов «Сименс Финанс» на сегодняшний день, и мы готовы предоставить её всего за три дня на основании упрощённого пакета документов. Опыт работы на российском рынке и наличие ресурсов позволяют компании финансировать малый и средний бизнес даже в периоды непростых ситуаций в российской экономике», – уточнил Максим Гончарук, первый заместитель генерального директора «Сименс Финанс».

Таким образом, предприятия из самых разных отраслей сегодня могут приобрести тяжёлую технику, грузовой транспорт и прочие основные средства даже при увеличении цен, не отвлекая оборотный капитал. Для поставщиков транспорта, техники и оборудования экспресс-продукты компании также выгодны. Если покупатели не располагают нужным объемом собственных ресурсов, «Сименс Финанс» может подключиться к проекту и уже через несколько дней начать реализацию сделки по покупке и последующей передаче в лизинг.

«Сименс Финанс» во Владивостоке:

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www.siemens.ru/finance

ООО «Сименс Финанс» - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. Помимо финансирования малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий различных отраслей экономики, «Сименс Финанс» приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведенное «Сименс», и оборудование с комплектующими «Сименс». Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 22 офиса. В целом с 1999 года компания реализовала более 15 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. По состоянию на 01.01.2015 портфель «Сименс Финанс» и объем нового бизнеса (по методике Leaseurope) превысили 24 млрд руб и 18 млрд руб соответственно, а сумма новых договоров лизинга за 2014 год составила 26 млрд руб. Более подробная информация доступна на сайте: www.siemens.ru/finance

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. «Сименс» – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2014 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 71,9 млрд. евро, а чистая прибыль – 5,5 млрд. евро. На конец сентября 2014 года в «Сименс» работали 357 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com

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