Энергоаудит: ждать или поспешить?

Согласно 261-ФЗ (от 23.11.2009г.) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», все бюджетные учреждения РФ обязаны провести процедуру энергоаудита и получить паспорта энергоэффективности до конца 2012 года. Однако доля организаций, выполнивших требования закона, до сих пор составляет не более 10-12%.

Об этом в интервью «ЗР» рассказал генеральный директор НП СРО «ДВ-Энергоаудитсервис» Павел ПОНОМАРЕВ.

- Павел Порфирьевич, о необходимости провести энергоаудит предприятия и учреждения Хабаровского края знают уже более двух лет, однако процесс идет крайне медленно. В чем причина и каковы дальнейшие перспективы развития ситуации?

- Действительно, до конца года процедуру энергоаудита должны пройти все предприятия и учреждения всех уровней бюджета – от муниципальных до федеральных. Также в этот список входят регулируемые коммерческие организации, связанные с электроэнергетикой, теплоснабжением, ЖКХ и т.д. Все они должны получить паспорта энергоэффективности с аудиторскими заключениями, направленными на дальнейшее снижение энергозатрат.

В наше СРО входит 32 компании из Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев. Все они предоставляют свои услуги по всему Дальнему Востоку, но наибольшим спросом они пользуются сегодня в Хабаровском крае и на Сахалине, набирает активность Приморье. Для остальных субъектов ДФО пока характерно затишье – учреждения выжидают непонятно чего. По-видимому, какого-то указания сверху, которое, казалось бы, уже и так поступило в виде федерального закона еще в конце 2009 года. Однако даже в Хабаровском крае доля организаций, прошедших энергоаудит, по-прежнему не превышает 10-12%. И такая ситуация характерна для страны в целом.

Кстати, затраты на энергоаудит регулируемых организаций, работающих в сферах энергетики, ЖКХ и т.п., скорее всего, будут заложены в тарифы для населения, которые, как известно, не повышаются до 1 июля текущего года…

Важно, чтобы составление паспортов энергоэффективности не являлось для предприятий самоцелью, и в дальнейшем все рекомендации аудиторов воплощались в жизнь. Сегодняшняя задача – паспортизация. Затем, согласно закону, настанет этап внедрения энергосберегающих технологий, заниматься этим будут энергосервисные компании. Заказчик будет получать свои 3% экономии, а остальная часть сбереженных средств – доход исполнителя, установившего энергосберегающее оборудование за свой счет. Реализация такого подхода, скорее всего, начнется уже в этом году, а к концу 2015 г. все предписания энергоаудиторов должны быть выполнены. Кстати, большинство компаний, занимающихся сегодня энергоаудитом, уже готовы включится в работу по предоставлению и энергосервисных услуг.

- Какие санкции предусматривает закон в отношении тех, кто не успеет провести энергоаудит в срок? Возможно ли отдаление этого срока?

- Штраф, предусмотренный законом в случае непрохождения паспортизации, составляет 200 тыс. рублей. При этом Минэнерго дает однозначный ответ, что сроки проведения энергоаудита продлены не будут. Впрочем, к четвертому кварталу ситуация будет более ясная. На мой взгляд, сроки вполне могут быть перенесены, т.к. многие учреждения объективно не успевают соблюсти закон до конца года. Даже такая крупная организация как «Почта России», со всеми ее многочисленными почтовыми отделениями, еще только-только начинает запрашивать информацию об энергоаудите.

- Насколько активно на дальневосточный рынок энергоаудиторских услуг выходят компании с западных регионов страны? Как вы оцениваете уровень конкуренции?

- Всего в России действует сегодня около 120 СРО в сфере энергоаудита, и каждая включает в себя по 30-40 компаний. Учитывая потенциальный объем работы, этого количества, безусловно, недостаточно. И, тем не менее, конкуренция есть, но довольно нездоровая. Зачастую мы сталкиваемся с очень мощным демпингом со стороны западных конкурентов. В ходе проведения тендеров на оказание энергоаудиторских услуг некоторые такие компании искусственно занижают цены в десять и более раз.

Проблема в том, что каких-либо утвержденных расценок, тарифов на проведение энергоаудита не существует. Цены на свои услуги дальневосточные энергоаудиторы определяют исходя из реальных трудозатрат. За все время работы сложилась средняя цена, по которой работают компании, - это 28-30 рублей за квадратный метр исследуемой площади. Поэтому если западная компания занижает эту цену более чем на 30%, то дальневосточные аудиторы, как правило, выходят из борьбы в таком конкурсе, не принимая участие в демпинговой «гонке».

Впрочем, очень часто происходит так, что западная компания выигрывает тендер, но работу выполняет некачественно, составляя лишь формальный документ, не имеющий в дальнейшем никакого практического применения. Поэтому если цель заказчика - на самом деле понять, как он может снизить свои энергозатраты, то он начинает повторно обращаться уже к местным аудиторам, раскрывая суть известной пословицы: «Скупой платит дважды».

- Какие энергосберегающие технологии наиболее востребованы и уже применяются на территории Хабаровского края?

- Образцовым предприятием в крае в плане применения энергосберегающих технологий является пивоваренный завод «Балтика». В качестве альтернативных источников энергии здесь используются не только энергия солнца и ветра, но и переработка отходов пивопроизводства, и даже холодная артезианская вода вместо фреонов в системах кондиционирования воздуха.

Среди альтернативных источников энергии для юга Дальнего Востока наиболее перспективными являются солнечные генераторы. Что касается использования ветряков в Хабаровском крае, то более-менее эффективными они могут оказаться только в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. Впрочем, применение как солнечных и ветряных электрогенераторов все еще остается весьма дорогим удовольствием.

Несколько лет назад мы стали постепенно переходить на энергосберегающие лампы. Весьма популярным стало использование датчиков движения, благодаря которым свет, например, в коридоре, горит только тогда, когда по нему проходит человек.

Также стоит отметить, что в прошлом году минэкономразвития Хабаровского края запустило программу поддержки малого и среднего бизнеса, занятого в сфере производства и вкладывающего средства в снижение собственных энергозатрат. Суть поддержки заключалась в том, что если предприниматель инвестировал в эти энергосберегающие мероприятия 2 млн рублей, то половина суммы ему возмещалась из краевого бюджета. Лично я знаю семь организаций в крае, получивших такие компенсации. Повторное участие предприятия в данной программе также возможно, причем ее условия в 2012 году могут существенно расшириться, и 50% инвестиций будет возвращаться при затратах уже в 6 млн рублей.

Глеб АЛЕНИШКО, "Золотой Рог".