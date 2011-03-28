Сколько стоит дом построить

Когда мы с компанией ООО "Догада" затеяли этот эксперимент - сделать смету дома, то не предполагали, что его результаты будут столь интересны и могут иметь практическое значение для желающих построить во Владивостоке или его пригородной зоне индивидуальный дом.

Для "чистоты" эксперимента был взят один из размеров коробки, применяемый в городе при строительстве сборно-щитовых домов по канадской технологии площадью 153 кв. метра. Размеры коробки: длина 16,3 м, ширина 9,4, высота в двух уровнях - 7,7 м и объем помещений 1180 куб. м. В смету стоимости включили основные статьи расходов: оплату по монтажу коробки дома, стоимость машин и механизмов на весь цикл работ и стоимость стеновых строительных материалов. Включили и такой важный показатель, как трудозатраты. И не случайно. Разница в трудозатратах по возведению коробки может составлять до 5 раз. Меньше всего труда требуется при сборке сборно-щитовых конструкций по канадской технологии - 19 человеко/дней, и больше всего - на кладку дома в два кирпича - 99 человеко/дней. В полтора раза сокращаются трудозатраты при строительстве каменного дома из блоков, хотя строители утверждают, что выработка может быть еще выше. Не велики трудозатраты при сборке коробки из деталей КПД - 26 человеко/дней.

Минимальны затраты на машины и механизмы при использовании легкого каркаса из фанеры, утеплителя и гипсокартона - около 750 рублей, а максимальны на сборке коробки из сборного железобетона - около 158 тыс. рублей.

Более существенны расходы на оплату труда строителям-монтажникам. Но и здесь разброс более чем в пять раз! По этой статье расходов дешевле всего оказывается монтаж коробки из деталей КПД - около 117 тыс. рублей, а дороже всего каркас - состав: фанера, утеплитель и гипсокартон - около 695 тыс. Относительно недорого производится сборка дома по канадской технологии и кладка из разного типа блоков - в пределах 210-243,3 тыс. рублей.

Весьма колеблется стоимость дома при применении разных материалов - более чем в три раза, если сравнивать наиболее дешевую коробку из арболитового блока - около 450 тыс. руб. и наиболее дорогая сборка коробки дома из бруса (оцилиндрованного) - около 1,47 млн руб.

Из таблицы видно, что самыми недорогими технологиями на строительстве индивидуальных домов во Владивостоке являются конструкции из пенобетона, блоков из керамзитобетона, пенополистиролбетонных и арболитовых блоков, из сборных железобетонных конструкций серии 121 СПР - примерно от 700 тыс. руб. до 840 тыс.

Однако строительные сметчики предупреждают, что кажущаяся дешевизна коробки не всегда оптимальна, если рассматривать стоимость строительства дома в целом. Так, для домов из кирпича или железобетона требуются более надежные и дорогие фундаменты, чем под деревянные дома, а также дополнительное утепление стен и перекрытий. Так, например, дом в два кирпича в "голом" виде сегодня абсолютно не проходит по современным нормам по теплозащите. Требуется кирпичная стена толщиной в 1,2 метра - дорого и "убивает" много внутреннего пространства дома. Поэтому "два кирпича" лучше дополнить утеплением. В прошлое уходит и монолитная железобетонная панель, которая без утепления очень затратна в эксплуатации. Она уступает место трехслойным панелям с вкладышами из утеплителей. Но они значительно дороже.

Деревянным домам по канадской технологии и реже из клееного или оцилиндрованного бруса сегодня отдается серьезное предпочтение частными застройщиками, хотя только коробка по стоимости переваливает за 2 млн рублей. Но характеристики таких домов, в т.ч. по экологичности материала, оказываются серьезным плюсом при выборе технологии строительства.

В принципе, достоинства и недостатки той или иной технологии или стенового материала - конечно, тема для разговора. Но для большинства представителей нашего среднего класса сегодня на первом плане именно стоимость строительства. Ведь помимо расходов на возведение коробки дома значительные затраты составляют земляные и фундаментные работы, кровельные работы. Здесь тоже очень широкая градация расходов.

Так, строители рассказали об одном случае, когда местный заказчик выбрал себе кровлю по стоимости дороже, чем сама коробка. Очень большая градация стоимости "ремонтов", то есть внутренней отделки здания, дизайна, спецработ и приобретаемого для дома различного оборудования и пр.

И не забудем, что чуть ли не главной составляющей сметы вашего дома в городе или пригороде может стать земля. Только после получения участка можно начинать расходы на проектирование, устройство инженерных коммуникаций и подключение, благоустройство и ограждение территории, а в коттеджном поселке - еще и на общее благоустройство и создание социальной инфраструктуры.

Из всех этих затрат и вырисовывается настоящая цена дома. Меньше 5 миллионов рублей мне пока дома такой площади не попадались. А вам?