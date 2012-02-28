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В автобусах Якутии появился Wi-Fi
ОАО «МТС» совместно с окружной администрацией города Якутска объявило о внедрении первого в Якутии проекта по организации Wi-Fi-доступа в Интернет на базе сети 3G МТС в городском общественном транспорте Якутска.
В рамках проекта компания МТС установила Wi-Fi-роутеры и предоставила возможность бесплатно выходить в Интернет на двух автобусных маршрутах. Беспроводным Интернетом от МТС обеспечены автобусы маршрута, на пути следования которого находятся основные вузы Якутии: Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), медицинский институт, сельхозакадемия, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Пассажиры другого маршрута, который пролегает из центра Якутска в пригородный поселок Хатассы, также могут воспользоваться Wi-Fi-интернетом от МТС. Общий объем перевозок автобусами составляет до трех тысяч человек в сутки. Чтобы воспользоваться услугами, пассажирам достаточно иметь мобильное устройство с поддержкой Wi-Fi – телефон, ноутбук или планшетный компьютер.
- Данный проект – часть совместной работы власти и бизнеса, направленный на обеспечение комфортабельного проезда граждан в общественном транспорте. Количество мест в Якутске, где можно бесплатно выйти в Интернет, пока не так велико, поэтому мы одобрительно смотрим на подобные проекты, – отметила начальник управления предпринимательства, промышленной политики и транспорта окружной администрации Якутска Екатерина ПОЛЯКОВА.
«Обеспечение Wi-Fi-доступом автобусов стало возможно благодаря модернизации сети связи МТС в Якутии. Спрос на доступ в Интернет с мобильных устройств в сети МТС растет лавинообразно, сегодня быть онлайн в любой момент – дома, на работе, в дороге – становится так же важно, как и всегда оставаться на связи. Это подтверждает двукратное увеличение объема трафика в сети МТС в Якутии за последний год. Мы внимательно изучаем потребности наших клиентов, и инициируем реализацию подобных проектов, которые позволяют убедиться в надежности нашей сети как клиентам МТС, так и абонентам других операторов сотовой связи», – заявил директор филиала МТС в Республике Саха (Якутия) Константин ТРЕТЬЯК.
МТС реализует федеральный проект по организации доступа в Интернет в общественном транспорте Дальнего Востока с декабря 2010 года. Первым городом, в муниципальном транспорте которого появилась сеть Wi-Fi от МТС, стал Владивосток.
"Золотой Рог".
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