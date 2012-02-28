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Российский рынок обуви сильно зависит от импорта

28 Февраля 2012, 13:01 | Дальний Восток

В конце 2011 года агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка обуви в России.

Российский рынок обуви сильно зависит от импорта: доля зарубежных поставок в 2011 году составила 90%. Основными странами - импортёрами обуви в Россию являются Китай, Италия, Германия и Бельгия. В последнее время возрастает экспорт обуви из стран ближнего зарубежья. Украина ввозит в Россию летние мужские и женские туфли, рабочую юфтевую обувь. Молдова - лидер в поставках домашней обуви с кожаным верхом и подошвой из ПВХ. Среди белорусских экспортеров-производителей - несколько совместных с Германией предприятий, представляющих casual обувь.

Несмотря на то что объём производства обуви в России постепенно растёт, она занимает всего лишь 10-е место в рейтинге ведущих стран по производству обуви. В России наибольший объём производства обуви приходится на Южный и Центральный федеральные округа.

Среди основных тенденций на российском рынке обуви можно выделить усиление борьбы с контрафактной продукцией, увеличение спроса и конкуренции за помещения формата «стрит-ретейл», рост цен на сырьё для производства обуви, развитие услуг по ремонту обуви, все большая ориентация на женщин-потребителей.

Перспективными направлениями развития на российском рынке считается выход производителей обуви на региональные рынки, продажа обуви через Интернет и предоставление рассрочки при покупке обуви.

Российский рынок обуви отличается разнообразием различных сегментов. По оценкам аналитиков, существуют четыре критерия сегментирования рынка обуви - на основе выделения нескольких признаков: по цене, по социально-демографическим признакам ее потребителей, по стилю и дополнительно по местам продажи. Специалисты считают, что в 2011 году на низкоценовой сегмент пришлось 53%, на среднеценовой сегмент - 35%, остальные 12% - это дорогая обувь. Наибольшим спросом пользуется женская обувь: по разным оценкам, её доля составляет от 40 до 60%, далее следует мужская обувь - порядка 25%, детская обувь занимает 25-35%, сообщает«РБК. Исследования рынков».

"Золотой Рог".

Автор: РБК. Исследования рынков
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