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Гречка снова дешевеет
Стоимость гречки неуклонно снижается, и уже сейчас оптовые цены ненамного выше, чем были два года назад. Стоимость крупы на прилавках может вернуться к уровню начала 2010 года уже к лету, считают эксперты. В то же время ретейлеры сомневаются, что розничные цены так сильно снизятся. За это время существенно подорожали коммунальные услуги, ГСМ и упаковочные материалы, объясняют они.
Несмотря на то что сельхозпроизводители не торопятся снижать цены на гречиху, высокое предложение гречки и низкий спрос способствуют дальнейшему проседанию цен во всех звеньях, говорится в обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В феврале 2012 года в Алтайском крае, основном производителе гречки, крупу можно было приобрести со значительным отступлением от прайса – на уровне 22 тыс. руб. за тонну, рассказала РБК daily аналитик ИКАРа Ирина ГЛАЗУНОВА. Год назад крупа на Алтае продавалась примерно по 82– 83 тыс. руб. за тонну.
Цены на гречу стали активно снижаться после Нового года, поскольку спрос, особенно за Уралом, невысокий, а урожай гречихи был хороший, соглашается коммерческий директор компании «Ангстрем» Оксана ЛИННИК. Она напоминает, что в октябре 2011 года алтайские фермеры придерживали гречу, пытаясь увеличить свою прибыль, но этого удалось добиться только на короткий срок. «В то же время были подписаны контракты на поставку китайской гречки. Она появилась на рынке и остановила продажи более дорогой алтайской крупы практически до нуля», – рассказывает Оксана Линник.
Ценовые колебания на рынке гречки особо не сказались на объемах потребления, отмечают участники рынка. «Даже экстремальный рост цен прошлого сезона не привел к глобальному снижению потребления, – утверждает гендиректор «Агро-Альянса» Виктор КОЗЫРЕВ. – Дальнейшее снижение цен не приведет к значительному росту потребления, но увеличит объемы экспорта в те страны, где мы проигрывали Китаю». Речь в первую очередь идет о странах СНГ.
Текущее достаточное предложение гречки будет способствовать дальнейшему снижению цен до конца сезона 2011/12 (заканчивается 30 июня), уверена Ирина Глазунова. «Однако для возвращения рынка к нормальной ценовой планке обычно необходимо два подряд урожайных года», – отмечает она. Возможно, в текущем году также будет высокий урожай гречихи, так как маржа сельхозпроизводителей по этой культуре все еще остается высокой, что сохраняет стимулы для сева больших площадей, предполагает эксперт. Если такой сценарий произойдет, то в 2012/13 сельхозгоду можно ожидать перепроизводства гречихи и дальнейшего снижения цен, говорит Глазунова. Все будет зависеть от погодных условий, добавляет она.
Виктор Козырев считает, что крупные оптовики начнут продавать гречку по 15-16 тыс. рублей за тонну (уровень мая 2010 года), скорее всего, не ранее октября и если в этом году будет получен хороший урожай гречихи. О.Линник полагает, что стоимость гречки в крупном опте может снизиться до 13– 15 тыс. руб. за тонну уже к концу марта. «В это время спрос на крупы падает, а остатки еще велики», – объясняет она.
По словам Козырева, снижение цен в крупном опте неизбежно приведет к пропорциональному удешевлению товара на полках магазинов. Розничная торговля снижает цены с опозданием от оптового звена примерно на месяц, добавляет Линник. По ее прогнозу, к концу мая гречка будет стоить 25-30 руб. за килограмм.
В свою очередь ретейлеры считают, что розничные цены не вернутся на уровень двухлетней давности. Сейчас цены снижаются на гречку, которая продается насыпью, говорит руководитель дирекции по связям с общественностью «Вестера» Римма РЕМИЗОВА. «Предприятия, которые фасуют крупы, не могут снижать цены в той же пропорции», - поясняет она. А розничные сети торгуют именно фасованной продукцией.
«Золотой Рог».
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