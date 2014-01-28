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Дальневосточная авиакомпания "Аврора" начала полеты из Хабаровска в Сеул
Авиакомпания "Аврора" 27 января выполнила первый рейс по маршруту Хабаровск- Сеул - Хабаровск вместо поглощенной авиакомпании "Владивосток Авиа".
В отличие от трех рейсов в неделю, ранее выполнявшихся авиакомпанией "Владивосток Авиа", полеты будут выполняться два раза в неделю - каждый понедельник и пятницу.
В рамках соглашения об организации воздушного сообщения между РФ и Республикой Корея, назначенными перевозчиками на маршруте являлись с российской стороны авиакомпания "Владивосток Авиа", с корейской - Asiana Airlines, которая, по-прежнему, выполняет три регулярных рейса в неделю.
Рейс в Сеул - второй регулярный международный рейс "Авроры" из Хабаровска. С декабря прошлого года "Аврора" на регулярной основе, по понедельникам и пятницам, выполняет из Хабаровска рейсы в китайский Харбин. Всего авиакомпания "Аврора" выполняет восемь международных рейсов.
"Аэрофлот" объединил подконтрольные ему "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" в единого дальневосточного перевозчика "Аврора". Акции ОАО "Владивосток Авиа" были переданы компании САТ, которая в октябре была переименована в АО "Авиакомпания "Аврора". 24 января 2014 года 49% акций приобрело правительство Сахалинской области. 51% остается у "Аэрофлота".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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