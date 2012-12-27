У кого должны быть медкнижки

Трудовым кодексом РФ установлено, что работники торговых фирм обязаны проходить медосмотры. А Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за несоблюдение этого требования. Причем в этом году срок давности привлечения организации к административной ответственности по такому нарушению увеличен (с трех месяцев до года).

В статье 213 Трудового кодекса РФ сказано: «Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний».



Однако обязанность сделать медкнижку касается не всех работников торговли. В частности, в приказе Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. № 402, а также в СанПиН 2.3.5.021-94(57) уточнено, что требование о прохождении медицинских осмотров касается лиц, работающих в сфере продовольственной торговли, то есть работников магазинов, реализующих пищевые продукты и питьевую воду. Если же магазин осуществляет продажу, например, строительных товаров, то его персоналу нет необходимости проходить медосмотр и оформлять медицинскую книжку.



Кроме того, даже среди работников продуктовых магазинов есть исключения. В данном случае речь идет о руководителях, специалистах бухгалтерии и отдела кадров, которые не имеют непосредственного контакта с клиентами и продукцией, – проходить медосмотры они не обязаны.



Учтите: если человек не прошел медосмотр (когда тот обязателен), он может быть отстранен от работы. При этом руководителя организации (как и саму организацию) могут привлечь к административной ответственности по статье 6.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Подобное нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1000 руб. (такой же штраф налагается на предпринимателей); на организацию – от 10 000 до 20 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По материалам www.audit-it.ru/.