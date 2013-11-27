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Авиакомпания "Якутия" начинает полеты по маршруту Певек - Москва - Певек

27 Ноября 2013, 16:13 | Дальний Восток
Авиакомпания «Якутия» планирует выполнить в будущем году 39 авиарейсов по маршруту Певек-Москва-Певек. Об этом сообщает авиатранспортное агентство Чукотки. 
 
Авиакомпания «Якутия» сформировала расписание движения пассажирских воздушных судов на первый квартал 2014 года. По сведениям  Центра продаж и информации компании, в будущем году планируется выполнить 39 авиарейсов из Москвы в Певек с частотой от одного (минимум) в январе до пяти (максимум) в сентябре. Рейсовым днем по-прежнему остается понедельник, вылеты из аэропорта Внуково.
 
Полеты по маршруту Анадырь - Москва - Анадырь завершены авиакомпанией  «Якутия» по с 1 ноября. Письмо с решением о прекращении рейсов в данном направлении было направлено в адрес правительства региона. При этом "Якутия" продолжает осуществлять рейсы Анадырь - Хабаровск - Якутск, сообщает официальный сайт Чукотского АО
 
Как сообщает официальный сайт авиакомпании, прекращение полетов по направлению Москва - Анадырь не является результатом сокращения маршрутной сети. 
 
Согласно программе обновления парка воздушных судов, до апреля 2014 года авиакомпания планирует заменить два самолета Boeing 757-200, эксплуатируемых на данном направлении и соответствующих по параметрам дальности полета, на Boeing 737NG.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: Чукотка  транспорт  Якутия  авиакомпании 



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