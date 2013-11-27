"ВымпелКом" и "Связной" возобновляют сотрудничество на всей территории России

Крупнейший в России независимый мультиканальный ретейлер федерального масштаба «Связной» и ведущий российский интегрированный оператор связи ОАО «ВымпелКом» объявляют о возобновлении сотрудничества.

Решение о возобновлении деловых взаимоотношений было принято партнерами в результате переговоров. Прием платежей и продажа контрактов «ВымпелКома» в магазинах сети «Связной» начнутся в 00.00 по московскому времени 1 декабря. В сети ритейлера будут представлены все тарифные планы и различные услуги оператора.

Таким образом, с 1 декабря в магазинах «Связного» во всех регионах, в том числе и в Дальневосточном федеральном округе, вновь будут представлены предложения всех ключевых мобильных операторов России – «Билайн», «МТС», «МегаФон», Tele2 и «Ростелеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.