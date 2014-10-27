Экспорт электроэнергии в Китай и Монголию сократился на 4%

ВЭК продает в Китай невостребованные на Дальнем Востоке объемы электроэнергии

ОАО "Восточная энергетическая компания" (ВЭК, 100%-ная "дочка" ОАО "Интер РАО") за 9 месяцев 2014 года сократило поставки электроэнергии в Китай на 4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2013 года - до 2,63 млрд кВт.ч.

Сокращение ВЭК объясняет проведенным в июне ремонтом ЛЭП 500 кВ. Годом ранее ремонт производился в октябре.

В Монголию было поставлено более 297 млн кВт.ч электроэнергии, что также на 4% меньше, чем годом ранее. Снижение связывается со спадом промышленного производства в этой стране.

С учетом поставок в Монголию экспорт ВЭК составил 2,93 млрд кВт.ч.

Долгосрочный контракт с Государственной электросетевой корпорацией Китая на поставку электроэнергии из РФ в КНР был подписан в феврале 2012 года. Он предусматривает поставки в Китай в течение 25 лет в объеме не менее 100 млрд кВт.ч в провинцию Хэйлунцзян. ВЭК продает в Китай невостребованные на Дальнем Востоке объемы электроэнергии.

Техническую возможность экспорта электроэнергии в Китай обеспечивает комплекс межгосударственных ЛЭП напряжением 110, 220 и 500 кВ, соединяющих энергосистемы Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток