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Сотрудничество с Камчаткой заинтересовало крупных отельеров
Представители «Корпорации развития Камчатки» во главе с Генеральным директором Николаем Пигиным приняли участие в Конференции по инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ (RHIC), проходившей в течение двух дней в Москве, сообщает «Корпорация развития Камчатки».
Конференция по инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ (RHIC) является ведущей профильной российской конференцией. Это получившее широкое международное признание мероприятие собирает за «одним столом» крупнейшую аудиторию влиятельных гостиничных инвесторов, операторов, девелоперов, консультантов и государственных чиновников для делового общения и обсуждения последних событий, тенденций и возможностей, открывающихся на этом интереснейшем рынке.
Многие компании используют Конференцию для заключения инвестиционных контрактов, проведения встреч со своими контрагентами, налаживанию сотрудничества в области развития гостиничного бизнеса, общения с коллегами по гостиничному цеху, проведения анализа рынка и определения тенденций его развития и проблематики.
«Участие «Корпорации развития Камчатки» в этом статусном собрании профессионалов обусловлено, в первую очередь, необходимостью поиска инвесторов для развития индустрии гостеприимства на Камчатке. В частности, в первый инвестиционный портфель «Корпорации развития Камчатки» входит проект строительства крупного гостиничного комплекса в Петропавловске», - сказал Николай Пегин по окончанию работы форума.
Он напомнил, что о необходимости поиска инвестора для строительства гостиничного комплекса заявил и Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин во время своей встречи с председателем правления ОАО «Сбербанк России» Германом Грефом. «Нам удалось провести предварительные переговоры с руководством крупных международных сетевых компаний, занимающихся управлением гостиницами, такими как «AZIMUT Hotels», «ACCOR», «CARLSON REZIDOR Hotel Group». Договорились продолжить работу уже после окончания Конференции. Интерес к ведению гостиничного бизнеса на Камчатке у отельеров есть», - добавил Николай Пегин.
Внимание представителей Камчатки привлекла также панельная дискуссия «Возможности для девелопмента горных и санаторных комплексов». В ходе дискуссии были рассмотрены экономические принципы привлечения гостей на горные курорты, в том числе в летние месяцы и межсезонье, вопросы привлечения инвесторов, а также опыт региональных властей юга России по привлечению инвестиций в строительство горнолыжных комплексов и санаториев.
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