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Для определения налога на недвижимость запустят Интернет-сервис
Росреестр собирается запустить с 2015 года специальный сервис для определения налога на недвижимость, передает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Игоря Васильева.
По словам главы Росреестра, благодаря новому интернет-сервису собственники недвижимости смогут узнать ее кадастровую стоимость, на основе которой будет начисляться налог на имущество. Кроме того, там же можно будет с помощью электронной подписи получить выписку о правах собственности.
С 1 января 2015 года в ряде российских регионов вводится налог на имущество физических лиц. При его начислении налоговые органы будут исходить из кадастровой стоимости жилья. Платежи по налогу надо будет производить в 2016 году.
К настоящему времени все российские регионы, кроме Крыма и Севастополя, уже провели кадастровую оценку недвижимости.
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Ну узнают что легче будет? У меня земля 7соток стоила 3 теперь по кадастру ее оценили в 7! А дом там стоит ветхий! Я офигела с чего они решили что моя дачка столько стоит? С какого перепуга? Так я могу им ее продать за 7 как они и оценили с радостью!!!!