Для определения налога на недвижимость запустят Интернет-сервис

Росреестр собирается запустить с 2015 года специальный сервис для определения налога на недвижимость, передает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Игоря Васильева.

По словам главы Росреестра, благодаря новому интернет-сервису собственники недвижимости смогут узнать ее кадастровую стоимость, на основе которой будет начисляться налог на имущество. Кроме того, там же можно будет с помощью электронной подписи получить выписку о правах собственности.

С 1 января 2015 года в ряде российских регионов вводится налог на имущество физических лиц. При его начислении налоговые органы будут исходить из кадастровой стоимости жилья. Платежи по налогу надо будет производить в 2016 году.

К настоящему времени все российские регионы, кроме Крыма и Севастополя, уже провели кадастровую оценку недвижимости.

ZRPRESS.RU, Владивосток.