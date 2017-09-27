Популярные приложения для смартфона объединяются в VEON

В июле «Билайн» объявил о запуске VEON – мобильной интернет-платформы. Это не первое собственное приложение, созданное операторами связи. Однако ставка, которую делает «Билайн» на свою мобильную платформу, судя по всему, очень высока. В чем его отличие VEON от других приложений и какие новые возможности он открывает для пользователей смартфонов рассказал деловой газете «Золотой Рог» руководитель «Билайн» в Приморье Александр ТЕПЛЯКОВ (на фото).

- Зачем компания разработала свою собственную мобильную платформу VEON?

- Мы считаем, что VEON – это продукт, который нужен рынку именно сейчас. Он включает в себя все то, что необходимо современному человеку. Пользователи могут общаться друг с другом, читать последние новости, развлекательный контент, смотреть фильмы, получать скидки и пользоваться акциями. Раньше для этого нужно было несколько приложений, теперь все это сосредоточено в VEON.

- Чем VEON отличается от обычного мессенджера?

- Это целая экосистема. Одних только мессенджеров на рынке порядка десяти, а ведь большинство из них выполняют только две функции: передают сообщения и IP-голос. Мы же создали продукт, который включает в себя сразу пул потребностей современного человека: каналы развлечений, видео контент, скидки, предложения и многое другое. Например, одна из очень хороших функций, которая приносит мне как пользователю и клиенту максимальное удовольствие – это возможность приобретать что-то со скидкой. Недавно я скачал бесплатно несколько книг.

- Приложением могут воспользоваться все владельцы смартфонов?

- Да, VEON доступен всем для скачивания в App Store и Google Play, и, кстати, в день появления стал там одним из лидеров. Так как - мы оператор связи и владеем собственной инфраструктурой, для своих клиентов мы делаем то, что не могут сделать другие разработчики мобильных приложений - трафик внутри VEON для абонентов «Билайн» не тарифицируется. Даже если закончились на счету денежные средства и вы не можете совершить традиционный звонок или отправить сообщение, то в VEON вы сможете это сделать. Это принципиально отличает опыт использования нашей мобильной платформы от других приложений. Клиенты Билайн могут пользоваться VEON без ограничений и бесплатно. Кроме того, сейчас в мобильную платформу встроен личный кабинет абонента и его функционал будет расширяться. С его помощью можно будет контролировать свои расходы на связь, менять тарифы, пополнять в случае необходимости счет с помощью банковской карты.

- Кто основная целевая аудитория приложения?

- Сейчас трудно об этом говорить, возраст интернет-пользователей увеличивается. Мы рассчитываем предоставить такой сервис, который понравится всем: от детей и до людей пожилого возраста. Ведь VEON – это экосистема, которая объединяет в себе все то, что хотят видеть, читать и смотреть наши клиенты. Приложение отлично подойдет любителям кино, акций и уникальных предложений от известных брендов.

- Кто из числа партнеров уже присоединился к вам?

- Их достаточно много, могу перечислить лишь те, которые на слуху в любом регионе – «Шоколадница», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер кинг», Lamoda, Rambler и многие другие. Вместе с этим мы постоянно пополняем коллекцию фильмов, которые можно посмотреть с помощью мобильной платформы. Совсем недавно в ней появился фильм Федора БОНДАРЧУКА «Притяжение». На сегодняшний момент канал с фильмами пользуется наибольшей популярностью в VEON. С момента запуска платформы самыми популярными фильмами стали «Хардкор», «Самый лучший день» и «12». Клиенты «Билайн» смотрят их без ограничений, для абонентов других операторов стоимость трафика рассчитывается исходя из стоимости их тарифного плана.

От партнерства выигрывают все. В первую очередь наш клиент, так как он получает тот продукт, который ему интересен, еще и со скидкой либо бесплатно. Выигрывает партнер, ведь он получает выход на свою целевую аудиторию и ему не нужно дополнительно тратить деньги на маркетинг для привлечения клиентов.

Число специальных предложений и акций со временем будет увеличиваться, мы сейчас работаем над расширением числа региональных партнеров. Нам важно, чтобы клиенты могли пользоваться предложениями компаний из их города.

- Как дальше будет развиваться проект?

- Мы запустили VEON два месяца назад, и это только начало большого пути. Как и любой продукт для смартфонов, наша мобильная платформа будет развиваться. Мы будем совершенствовать его и дорабатывать, ориентируясь в том числе на обратную связь от пользователей. Над проектом работает одна из лучших команд разработчиков. Воспользоваться результатом их работы можно уже сейчас и попутно получить за установку эксклюзивные предложения и скидки от партнеров.