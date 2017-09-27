До правительства начало доходить, что еда на Дальнем Востоке безумно дорогая

Глава Минсельхоза Ткачев, будучи во Владивостоке, назвал виновных в этом

Глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ считает неоправданным рост стоимости перевозок продовольствия по железной дороге из Дальнего Востока в центральные районы страны. И наоборот. Решить проблему может развитие логистической инфраструктуры региона.

«Сейчас мы наблюдаем неоправданный рост стоимости перевозок продовольственных товаров по железной дороге. С 1 июня по 11 августа стоимость перевозок железнодорожным транспортом с Дальнего Востока в московский регион выросла почти в два раза», - заявил министр на Восточном экономическом форуме.

По его словам, это ограничивает как поставки дальневосточной рыбы в центральную часть страны, так и поставки продовольствия на Дальний Восток. «В результате в июле этого года в центральной части страны огурцы стоили 79 рублей за килограмм, а на Дальнем Востоке - в среднем 98 рублей, или почти на четверть дороже. Яблоки в центре стоили 111 рублей, на Дальнем Востоке - 142 рубля. Молоко было дороже на 31%, свинина - на 22%, говядина - на 12%», - привел данные глава Минсельхоза.

По его мнению, в этой ситуации необходимо развивать логистическую инфраструктуру и мощности по хранению продовольствия.

Министр особо обратил внимание на проект по строительству экспортно-ориентированного агрологистического хаба, интерес к реализации которого проявляют и южнокорейские партнеры.

Дефицит мощностей хранилищ плодоовощной продукции в Дальневосточном округе составляет более 45 тыс. тонн единовременного хранения, 20 тыс. тонн из которых приходятся на Приморье.

Правительство РФ в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» приняло решение о создании во Владивостоке крупного экспортно-ориентированного агрохаба.

Предполагается, что хаб будет отправлять рыбную продукцию в центральные регионы России и далее на экспорт в страны ЕС. В обратную сторону будут идти грузы из европейской части России и Сибири для отправки в АТР.