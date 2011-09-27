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Canon видит перспективу на дальневосточном рынке

27 Сентября 2011, 15:43 | Дальний Восток

В век информационной перенасыщенности на покупательское поведение по-прежнему влияет географическое положение потребителя. Отличие дальневосточного рынка от московского заключается в том, что местные компании больше всего ориентированы на продажу оборудования, считает директор отдела развития бизнеса компании Canon Олли-Пекка ОЛАВУО.

В то же время ряд московских конечных компаний и партнеры уже нацелены на управление документооборотом внутри компании в целом. В этом случае решение принимается после рассмотрения оборудования, программных возможностей, анализа процессов внутри организации.

По словам менеджера Canon, такое разделение произошло из-за нехватки информации. Более того, компании-производители не всегда задумываются о потребностях дальневосточников. Местные организации также хотят получить комплексное оборудование, но не догадываются, что компания Canon может это предложить.

«Мы заключили договор с региональным менеджером, который будет находиться в Хабаровске (плюс к региональному менеджеру во Владивостоке), тем самым мы расширили свое присутствие на Дальнем Востоке, - говорит начальник отдела дилерских продаж Canon Олег ГАЙДАЕНКО. - Компания видит перспективу на дальневосточном рынке. Близость Китая и Японии к Дальневосточному федеральному округу накладывает определенные особенности на ведение бизнеса местными компаниями. И именно здесь мы можем изменить тактику, можем прийти к каким-то другим решениям, которые также будут эффективны и будут приносить результат».

Автор: Кристина Самутина
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