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Свадьба. Как подобрать свадебное платье.
Выберите пару магазинов, чтобы подъехать и померить понравившиеся платья. Может быть, салон вам посоветуют посетить знакомые, словам которых вы верите. Другой салон вы выберете сами, просмотрев перед этим каталоги свадебных платьев. Свадебные салоны Москвы, которые оказывают внимание своим потенциальным покупателям, помещают по возможности максимум информации о моделях, представленных к продаже и ценах, чтобы сберечь время будущих клиентов и расширить границы их выбора.
Итак, вы подобрали несколько магазинов и готовы посетить их. Отлично, если вы отведете для этого весь день. Захватите с собой выбранные свадебные туфли (их следует купить в первую очередь) А может и любые другие туфли, имеющие каблучки той же высоты, что и те, которые будут на свадьбе. Они понадобятся, если выбранный вами наряд будет вам длинным, и его нужно будет подшивать.
Не следует совершать покупку подвенечного платья в день, когда вы в дурном настроении или просто устали — даже, если вы выберете себе платье в такой день, покупка не принесет вам радости, ведь свадьба — это праздник, который мы сами себе устраиваем.
Следует учесть, что вас, скорее всего, вас попросят стереть губную помаду. Именно поэтому лучше всего в этот день ограничиться минимумом макияжа. В некоторых магазинах перед тем, как начать примерку просят надеть на голову пакет. Но если вы согласны на эти испытания — вы человек, которому все трудности нипочем на пути к воплощению своей мечты.
Во-первых, лучше всего, если вы обговорите с продавцами, какую сумму вы можете потратить на наряд, и какую на свадебные принадлежности. В одном магазине могут быть выставлены платья различных производителей и по разнообразным ценам. И продавцы помогут выбрать то платье, цена на которое вас удовлетворит.
Во-вторых, продавцам будет легче понять, какие платья вам подобрать, ведь трудно объять необъятное. Ведь если вам будут представлять весь ассортимент магазина, то вашего терпения, скорее всего не хватит, и платье, которое должно было вам идеально подойти так и останется не востребованным вами.
В-третьих, скорее всего, вам подойдет платье по весьма высокой для вас стоимости. И ни на какие другие наряды у вас не появится желание смотреть, вы будете выискивать в других магазинах по низкой цене то, что стоит дорого. Однако если вы не найдете такое платье, или найдете подобие такого наряда, то в сердце осядет грусть и тоска, а это не является нашей целью. Мы устраиваем себе торжество, которое называется — свадьба, и плохие эмоции нам не требуются.
Чтобы ваши эмоции оставалось позитивными в течение всего свадебного дня, прихватите с собой в советчики исключительно того человека, к которому вы испытываете доверие, кто к вам не испытывает зависти и кто может озвучить свое мнение, не угнетая ваше. В роли такого человека, может выступать брат, друг или подруга, мама, сестра. В некоторых странах даже символике цвета платья придают какое-то сакральное значение.
Установите для себя, того кто подсобит вам выбрать наряд на свадьбу, но не прихватывайте с собой более двух человек, потому, что множество разнообразных мнений вероятнее всего окончательно вас запутает. В настоящее время часты случаи, когда финансово обеспеченные девушки, привыкшие самостоятельно принимать решения, подбирают себе свадебное платье без посторонних советов, ориентируясь только на свои вкус и возможности.
Следует сказать и о подсказках продавцов. Обычно продавцы в таких магазинах — выдающиеся психологи. Если вы неуверенный в себе человек, и для принятия какого-либо решения вам нужен совет, вам могут сказать, что «на самом деле» подходит вам. В результате этого, невесте имеющей 42 размер продают платье 50 размера («немножко затянете корсет, подкрепитесь - все усядется, как должно быть).
Платье подобрали — дело, осталось, за малым: подобрать аксессуары. Подобрать фату, бижутерию, перчатки, веточку для украшения свадебной прически оказывается сложнее, чем подобрать платье. Лучше всего, если вам выберут все нужные аксессуары в том же магазине, что и платье.
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