www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Цены в России растут в два раза быстрее европейских

27 Июля 2011, 01:43 | Дальний Восток

В России за июнь цены на потребительские товары и услуги возросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, в то время как в среднем по странам Евросоюза они снизились на 0,1%. За период с начала 2011 года рост цен в России составил 5,0%, а в среднем по ЕС - 1,8%.

Наибольшее увеличение потребительских цен на товары и услуги вновь наблюдалось в Беларуси - по сравнению с предыдущим месяцем на 8,6%, за период с начала года - на 36,2%.

В то же время во многих государствах ЕС, в Канаде, Норвегии, США, Турции в июне потребительские цены снизились на 0,1-1,4%, сообщает Росстат на ведомственном сайте.

Цены на продовольствие по сравнению с предыдущим месяцем снизились в России на 0,5%, в среднем по странам ЕС - на 0,2%. По сравнению с концом 2010 г. цены на продукты в нашей стране возросли на 4,9%, в среднем по ЕС - на 2,4%.

Вместе с тем в отдельных государствах ЕС продукты питания за истекший месяц заметно подорожали. Так на Кипре рост составил 3,1%, в Великобритании - 1,3%.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru