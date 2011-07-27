Цены в России растут в два раза быстрее европейских

В России за июнь цены на потребительские товары и услуги возросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, в то время как в среднем по странам Евросоюза они снизились на 0,1%. За период с начала 2011 года рост цен в России составил 5,0%, а в среднем по ЕС - 1,8%.

Наибольшее увеличение потребительских цен на товары и услуги вновь наблюдалось в Беларуси - по сравнению с предыдущим месяцем на 8,6%, за период с начала года - на 36,2%.

В то же время во многих государствах ЕС, в Канаде, Норвегии, США, Турции в июне потребительские цены снизились на 0,1-1,4%, сообщает Росстат на ведомственном сайте.

Цены на продовольствие по сравнению с предыдущим месяцем снизились в России на 0,5%, в среднем по странам ЕС - на 0,2%. По сравнению с концом 2010 г. цены на продукты в нашей стране возросли на 4,9%, в среднем по ЕС - на 2,4%.

Вместе с тем в отдельных государствах ЕС продукты питания за истекший месяц заметно подорожали. Так на Кипре рост составил 3,1%, в Великобритании - 1,3%.