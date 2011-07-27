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Производители зерна не знают, куда пристроить миллионы тонн нового урожая
Хороший урожай зерновых снова обострил для производителей проблему закупочных цен. Об этом на пресс-конференции «Урожай 2011: проблемы зернового рынка» заявил вице-президент Зернового союза России Александр Корбут, пишет Сергей Васильев, «Клерк.Ру».
Как известно, 1 июля 2011 года было прекращено действие эмбарго на вывоз зерна из России, введенное для противодействия последствиям прошлогодней засухи.
Прогноз валового сбора на ближайшие месяцы вполне хороший: ожидается 89,2 миллиона тонн (из них 58 миллионов - это пшеница). «Данные Росстата, которым в этом случае можно доверять, говорят о переходящих остатках, то есть прошлогодних запасах зерна в 16,7 миллиона тонн, - сообщил Александр Корбут. - Это без малых форм хозяйствования, а с ними показатель превысит 19 миллионов. При этом внутреннее потребление зерна в России не превысит 70 миллионов тонн».
«Внутреннее потребление зерна будет снижаться, это объективная реальность, - подчеркнул вице-президент Зернового союза. - Во-первых, мы меньше едим хлеба. За три года потребление печеного хлеба упало на 5 кг на душу населения в год. Во-вторых, новые технологии животноводства, в первую очередь генетические, резкое улучшили показатели конверсии корма. То есть на получение килограмма живого веса требуется гораздо меньше зерна, чем раньше».
«У нас традиционно высокие урожаи - это новые проблемы, - считает Корбут. - С февраля 2011 цены на зерно падали, падение было колоссальное. После отмены эмбарго месяц назад экспорт активно возобновился, что позволило производителям несколько поднять закупочные цены. Но возвращаться на мировой рынок после пусть недолгого, но отсутствия не так-то просто. Приходится торговать со скидками, чтобы заново отвоевать свое место. Да и общий тренд заключается в снижении мировых цен».
В 2010 году российский экспорт составил 10 миллионов тонн (из 130 миллионов общемирового оборота) . В нынешнем цифра будет как минимум в два раза выше. Например, в июле уже поставлено за рубеж 1,8 миллиона тонн, планы на август - 2,5-3 миллиона тонн, столько же на сентябрь.
Что касается внутренних цен на гречиху и рис, то они определяются в большей степени спекуляциями как оптового, так и розничного звена торговли, чем закупочными ценами на сырье.
«Я не верю, что цены на гречку вернутся на прежний уровень, но новый урожай их все же понизит, - заявил Александр Корбут. - Что же касается риса, неожиданно ставшего самой доступной из круп по цене, то он сегодня стоит у нас дороже, чем в среднем в мире».
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