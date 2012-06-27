Аренда может обернуться банкротством

Бухгалтеры уже привыкли, что порядок налогообложения той или иной операции напрямую зависит от договорного оформления. А вот в случаях с арендой от формулировок договора может зависеть система налогообложения в целом - ЕНВД или УСН. Налоговые последствия таких ошибок способны довести предприятие до банкротства. И обиднее всего, когда причина ошибки и краха бизнеса - одна неправильная строчка в договоре аренды...

Арендатору

Торговля по образцам. Представим ситуацию: организация или предприниматель арендуют помещение, где проводится демонстрация образцов товаров и оформляется договор купли-продажи. Сам товар выдается покупателю в другом месте, например, на складе. Формально в таком случае мы имеем дело с торговлей по образцам. Это означает, что ЕНВД применяется, когда помещение находится в объекте стационарной торговой сети. И, соответственно, «вмененка» не применяется, если арендуемое помещение находится вне объекта стационарной торговой сети.

Поэтому, оформляя договор аренды, моменты, касающиеся вида арендуемого помещения, нужно зафиксировать максимально четко. Если арендуется помещение вне объекта стационарной сети (ЕНВД нет), то формулировать договор лучше следующим образом:

«...Арендатор использует помещение в целях размещения образцов реализуемой продукции, демонстрации их покупателям и потенциальным покупателям, а также размещения сотрудников Арендатора...».

или:

«…помещение передается Арендатору для целей размещения в нем офиса…».

Можно также указать, что:

«…помещение не имеет торговых залов. Здание, в котором расположено помещение, согласно техническому паспорту и экспликации не является объектом стационарной торговой сети, в том смысле, который придается этому термину статьей 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации…».

И в качестве приложений к договору дать копии соответствующих документов. Такие формулировки будут означать, что путь на ЕНВД налогоплательщику закрыт.

Если же арендуется помещение в объекте стационарной сети (ЕНВД есть), то надо, во-первых, прямо указать на это в договоре:

«…Здание, в котором расположено помещение, согласно техническому паспорту и экспликации является объектом стационарной торговой сети, в том смысле, который придается этому термину статьей 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации…».

А во-вторых, надо обязательно запастись дополнительными документами. Например, экспликацией помещения, где бы указывалось целевое назначение помещения (торговое) и назывались другие признаки торгового помещения - наличие складов, торговых залов, мест для прохода покупателей и т. д. (см., в частности, постановления Президиума ВАС РФ от 28.02.12 №14139/11 и от 15.02.11 №12364/10, а также письма Минфина России от 01.04.11 №03-11-11/80 и от 31.12.10 №03-11-06/3/175). Лишь эти документы позволят избежать споров с налоговиками о системе налогообложения и применять ЕНВД.

Арендуем площадь или часть здания? Опишем другую распространенную ситуацию: предприниматель или организация арендуют небольшую площадь в стационарном магазине, имеющем, как и положено, торговый зал. В регионе, где находится магазин, введен ЕНВД для розничной торговли. В описанной ситуации от того, что именно зафиксировано в договоре аренды, может зависеть величина уплачиваемого налога.

Например, если в договоре арендуемое помещение не выделено как «часть здания, специально оборудованная и предназначенная для ведения торговли», то налог нужно уплачивать с площади торгового места.

Если же в договоре четко указано, что арендуется «часть помещения, имеющая торговый зал определенной площади», то налог будет рассчитываться уже на основании площади торгового зала (см. письма ФНС России от 06.05.10 №ШС-37-3/1247@ и от 27.07.09 №3-2-12/83, письмо Минфина России от 26.05.09 №03-11-09/185).

Таким образом, если торговля реально ведется через небольшой торговый зал, то в целях уменьшения суммы налога необходимо позаботиться о правильной фиксации этого момента в договоре аренды. Формулировка в данном случае может быть такой:

«…помещение представляет собой часть магазина и предназначено для ведения торговли. Помещение имеет торговый зал, площадью пять квадратных метров, складские и подсобные помещения площадью семь квадратных метров, а также места для прохода (входа и выхода) покупателей, общей площадью два квадратных метра…».

Дополнительно можно указать, что помещение передается с торговым оборудованием. Либо отметить, что арендатор вправе подобное оборудование устанавливать самостоятельно. Это будет дополнительным подтверждением того, что речь идет о торговом помещении.

Один договор - один объект. Наконец, рассмотрим еще одну ситуацию, касающуюся налогообложения у арендатора. Речь идет о случаях, когда одна и та же компания или предприниматель арендует несколько помещений с торговыми залами. Особенно это важно, если помещения находятся в одном здании. Тут главная задача - составить договоры таким образом, чтобы было понятно: арендуется несколько самостоятельных объектов. А их объединение не планируется или даже прямо запрещено. Или, наоборот, арендуемые помещения будут объединены в единый торговый объект с единым торговым залом.

Как вы понимаете, от этого тоже может зависеть система налогообложения. Ведь розничная торговля, которая осуществляется с использованием торговых объектов с площадью торгового зала не более 150 кв. метров, переводится на ЕНВД, а если торговый зал превышает 150 кв. метров - не переводится.

Если вы, арендуя несколько торговых помещений, хотите сохранить возможность применять ЕНВД, составляйте на каждое из них отдельный договор аренды. Кроме того, на каждый объект должны быть оформлены отдельные инвентаризационные документы. В таком случае оснований для суммирования площадей не будет (см. письма Минфина России от 24.06.10 №03-11-06/3/90, от 15.04.10 №03-11-11/101), даже если эти помещения находятся в одном и том же здании и даже в одном торговом зале.

Арендодателю

Часть магазина или торговое место. Теперь обратим внимание на налоги у арендодателя. И вернемся к ситуации, когда решается вопрос о том, что же является предметом аренды: торговое место или часть торгового здания с залом. В данной ситуации грамотно сформулировать договор гораздо важнее именно для арендодателя. Ведь, в отличие от арендатора, который рискует лишь немного переплатить налог, если площадь его торгового зала меньше 5 «квадратов», у арендодателя от формулировок зависит система налогообложения в целом. Поясним, что мы имеем в виду.

Если по договору аренды передаются части магазина, имеющие торговый зал, то данная деятельность не подпадает под единый налог на вмененный доход. Если же речь идет о деятельности по сдаче торговых мест в торговом центре, не имеющем торговых залов, то доходы от этой деятельности облагаются единым налогом на вмененный доход.

Разграничить эти два вида предпринимательской деятельности можно с помощью договора аренды. В первом случае (ЕНВД нет) формулировка будет примерно следующей:

«…помещение представляет собой часть магазина и предназначено для ведения торговли. Помещение имеет торговый зал площадью пять квадратных метров, складские и подсобные помещения площадью семь квадратных метров, а также места для прохода (входа и выхода) покупателей, общей площадью два квадратных метра…».

А во втором (ЕНВД есть) она будет такой:

«…предоставляемое помещение, согласно правоустанавливающим документам, не имеет зала обслуживания и предназначено для организации торговых мест…».

Ну, и конечно, данные формулировки должны соответствовать другим правоустанавливающим документам - техническому паспорту на объект, экспликации и т.п. (см. постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.09.10 по делу №А11-14602/2009).

Оборудуй сам!



Отметим еще один момент, важный для арендодателя. Система налогообложения может также зависеть от указания в договоре аренды обязанностей сторон по оборудованию передаваемых в наем торговых мест.

Так, если организация сдает в аренду площади в стационарных помещениях, которые в договоре значатся как отдельные торговые места, то этот вид деятельности подпадает под ЕНВД.

Если же в договоре мы видим формулировку вроде: «…Арендодатель передает в аренду площади, на которых арендатор собственными силами и за свой счет вправе оборудовать торговые места…», то деятельность арендодателя на ЕНВД не переводится. То есть налоги нужно уплачивать по общей или упрощенной системе налогообложения. Естественно, что в правоустанавливающих или инвентаризационных документах данные площади не должны быть обозначены как отдельные стационарные торговые места (см. постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.11.10 по делу № А19-11748/09).

Алексей КРАЙНЕВ, налоговый юрист .

«Золотой Рог».