Компьютеры в России резко подорожают

27 апреля, ZRPRESS. Российское правительство одобрило введение 10%-ой таможенной пошлины на ввоз в страну иностранных компьютеров (за исключением ноутбуков). Это максимальная ставка, которую наша страна может установить в первый год после вступления в ВТО. Сейчас, напомним, ввоз в страну иностранных компьютеров не облагается налогом.

Как говорится в заявлении пресс-службы кабмина, данная мера призвана поддержать развитие в России сборочного производства. Известно, что инициативу активно лоббировала российская компания "К-Системс Ирбис" - ее президент Эдуард Воронецкий еще в середине 2011 г. обратился с соответствующим письмом в Минэкономразвития.

"Абсурдная ситуация, когда существуют пошлины на отдельные комплектующие для компьютеров, и при этом нулевые пошлины на сами компьютеры", - говорит Воронецкий. В компании отмечают, что данная мера может подтолкнуть иностранные компании открыть свое производство в России, как это было после введения в 2009 г. 15%-ой пошлины на телевизоры.

Директор компании Intel по России и СНГ Дмитрий Конаш, напротив, считает введение новой налоговой нагрузки шагом назад. "По опыту многих стран, которые пытаются развивать передовые IT-технологии, введение заградительных мер путем установления дополнительных налогов на ввоз никому еще не помогало продвигать инновации. Наоборот, те страны, которые стремятся к тому, чтобы на их территориях развивалось производство высокотехнологичных продуктов всячески стремятся убрать разного рода пошлины и облегчить налоговую нагрузку на подобного рода предприятия", - приводит его слова "Коммерсантъ".

Как отмечает РБК, на введении пошлины в максимальном размере настаивали на недавнем заседании Межведомственной рабочей группы при правительстве РФ лишь Минпромторг и Таможенная служба; Федеральная антимонопольная служба РФ и Минфин заявляли, что можно ограничиться 6,6%. В любом случае благодаря вступлению нашей страны в ВТО через три года пошлину вновь обязаны обнулить.

«Золотой Рог».