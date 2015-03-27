Росрыболовство из-за дальневосточников собралось менять "рыбацкое" законодательство

Росрыболовство подготовит предложения по борьбе с незаконным промыслом в «закрытых» районах. Советующее поручение дал заместитель Министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на оперативном совещании в Агентстве. Для урегулирования ситуации может быть инициировано внесение изменений в законодательство, сообщает пресс-служба ведомства.

Как было отмечено на совещании, в Агентство поступили данные о том, что на Дальнем Востоке некоторые суда осуществляют незаконную добычу в местах нагула молоди рыбы (так называемые «закрытые» районы), фальсифицируя данные о своем местонахождении, пользуясь несовершенством нормативного регулирования, в том числе в области технических средств контроля (ТСК).

«Необходимо пресечь такую практику, найти совместно с региональными властями и заинтересованными ведомствами решения того, как закрыть возможные «лазейки», - сказал Илья Шестаков. - Если потребуется, мы готовы инициировать внесение изменений в законодательство», - сказал Илья Шестаков.

ДОСЬЕ «ЗР»:

«Закрытые» для добычи районы создаются специально для сохранения промыслового запаса - в таких местах рыба нерестится, формируя очень плотные скопление молоди рыбы. Перелов молоди может подорвать рыбопромысловые запасы, что негативно скажется на промысле.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.