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Краб подешевеет: Росрыболовство может нарастить добычу в пять раз

27 Марта 2015, 11:12 | Дальний Восток

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) порекомендовал Росрыболовству увеличить объемы допустимого улова для добытчиков краба с текущих 56,7 тыс. т до 71,9 тыс. т. Как сообщает деловая газета «Золтой Рог», это должно снизить цену деликатеса для российского потребителя.

Ученые рассчитали, что если сегодня добыча деликатесного камчатского краба составляет 5 тыс. т, то через пару лет рыбакам без вреда для популяции можно будет добывать 20-25 тыс. т, пишут «Известия». По оценкам Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, цены на крабовое мясо в результате могут снизиться на 10-50%. К примеру, в Москве сейчас килограмм крабового мяса стоит 1,5-5 тыс. рублей.

 В Приморье ученые прогнозируют к 2016-2017 годам вылов камчатского краба в объеме 1,25-1,75 тыс. т, а в Северо-Охотоморской подзоне – до 1,5 тыс. т. С 2006 по 2013 год промышленный вылов камчатского краба был запрещен по рекомендации ученых из-за снижения популяции. В Западно-Камчатской подзоне, у берегов Северо-Западной Камчатки и в заливе Шелихова ученые советуют в 2016 и 2017 году нарастить добычу синего краба до 4,3±0,5 тыс. т, а в Западно-Беринговоморской подзоне – до 1,8±0,4 тыс. т в год.

 В Северо-Охотоморской подзоне и в Приморье вылов синего краба может вырасти незначительно. Добычу краба-стригуна опилио ВНИРО рекомендуют нарастить с 12 тыс. т до 16 тыс. т. А вот добыча сраба-стригуна бэрди, напротив, может немного упасть после 2015 года. В общей же сложности добыча крабов всех видов, при учете рекомендаций ВНИРО, уже в 2016 году может достичь 71,9 тыс. т. На 2015 год Росрыболовством уже утверждена квота в 56,7 тыс. т.

 Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков сообщил, что сейчас только 10% выловленного в нашей стране краба идет на внутренний рынок. Весь остальной улов продается за рубеж, а главными покупателями являются Япония, США, Южная Корея и Китай. По словам Дуплякова, для внутреннего рынка краб не является традиционным, а скорее экзотическим и очень дорогим продуктом.

 В пресс-службе Росрыболовства рассказали, что рекомендации ВНИРО входят в проект правил регулирования промысла приоритетных видов крабов и крабоидов, который разработан и представлен на совете директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов для обсуждения. «До 1 апреля эти НИИ должны представить во ВНИРО свои предложения и замечания к данному проекту. С учетом этого к 15 мая ВНИРО должен доработать проект методических рекомендаций и представить его в Росрыболовство на утверждение», – отметили в ведомстве.

 К лету глава Росрыболовства Илья Шестаков планирует утвердить единые правила регулирования промысла приоритетных видов крабов и крабоидов, которые позволят обеспечить прозрачность и точность определения объемов допустимого вылова крабов и повысить эффективность управления ресурсом.

 

«ФедералПресс.Дальний Восток» напоминает, что в феврале в Сахалинской областибыл сформирован перечень «социальной» рыбы, торговая наценка на которую не должна превышать 15%. В него вошли навага, минтай, горбуша, камбала.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: краб  росрыболовство  добыча  цена 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:45, 29.03.2015#

    На фото Путин????. . .

  • Проходил мимо16:06, 29.03.2015#

    Краб подешевеет, конечно. Но - не у нас, а в Японии, Корее и Китае. Для России оставят те же 10%. ". . . для внутреннего рынка краб не является традиционным, а скорее экзотическим и очень дорогим продуктом. " - вот где настоящий бред. А кто его таким сделал? Продайте на внутреннем рынке хотя бы 50%, и будет он не такой дорогой и не очень-то экзотический. Скоро и про рыбу такое говорить начнем?

  • СЃРµСЂР¶17:16, 29.03.2015#

    Краб подешевеет: Росрыболовство может нарастить добычу в пять раз--фантазеры пока есть возможность продать его за валюту ничего мы не увидим и нечего мечтать .

  • Umoryt08:54, 30.03.2015#

    Сто раз писали: для чего эти новости 99% рыбы идет за рубеж. Прибыль кучки проходимцам. Поражаюсь куда в Пусане столько рыбы? Они светиться должны. Для Государства никакой выгоды. Красивые фразы про "рыбную отрасль"-выбивание из государства дотаций себе.

  • ЕЕЕ08:56, 30.03.2015#

    Впечатления, что только МРСы снабжают весь российский рынок))Остальные прут куда угодно

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