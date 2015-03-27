Краб подешевеет: Росрыболовство может нарастить добычу в пять раз

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) порекомендовал Росрыболовству увеличить объемы допустимого улова для добытчиков краба с текущих 56,7 тыс. т до 71,9 тыс. т. Как сообщает деловая газета «Золтой Рог», это должно снизить цену деликатеса для российского потребителя.

Ученые рассчитали, что если сегодня добыча деликатесного камчатского краба составляет 5 тыс. т, то через пару лет рыбакам без вреда для популяции можно будет добывать 20-25 тыс. т, пишут «Известия». По оценкам Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, цены на крабовое мясо в результате могут снизиться на 10-50%. К примеру, в Москве сейчас килограмм крабового мяса стоит 1,5-5 тыс. рублей.

В Приморье ученые прогнозируют к 2016-2017 годам вылов камчатского краба в объеме 1,25-1,75 тыс. т, а в Северо-Охотоморской подзоне – до 1,5 тыс. т. С 2006 по 2013 год промышленный вылов камчатского краба был запрещен по рекомендации ученых из-за снижения популяции. В Западно-Камчатской подзоне, у берегов Северо-Западной Камчатки и в заливе Шелихова ученые советуют в 2016 и 2017 году нарастить добычу синего краба до 4,3±0,5 тыс. т, а в Западно-Беринговоморской подзоне – до 1,8±0,4 тыс. т в год.

В Северо-Охотоморской подзоне и в Приморье вылов синего краба может вырасти незначительно. Добычу краба-стригуна опилио ВНИРО рекомендуют нарастить с 12 тыс. т до 16 тыс. т. А вот добыча сраба-стригуна бэрди, напротив, может немного упасть после 2015 года. В общей же сложности добыча крабов всех видов, при учете рекомендаций ВНИРО, уже в 2016 году может достичь 71,9 тыс. т. На 2015 год Росрыболовством уже утверждена квота в 56,7 тыс. т.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков сообщил, что сейчас только 10% выловленного в нашей стране краба идет на внутренний рынок. Весь остальной улов продается за рубеж, а главными покупателями являются Япония, США, Южная Корея и Китай. По словам Дуплякова, для внутреннего рынка краб не является традиционным, а скорее экзотическим и очень дорогим продуктом.

В пресс-службе Росрыболовства рассказали, что рекомендации ВНИРО входят в проект правил регулирования промысла приоритетных видов крабов и крабоидов, который разработан и представлен на совете директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов для обсуждения. «До 1 апреля эти НИИ должны представить во ВНИРО свои предложения и замечания к данному проекту. С учетом этого к 15 мая ВНИРО должен доработать проект методических рекомендаций и представить его в Росрыболовство на утверждение», – отметили в ведомстве.

К лету глава Росрыболовства Илья Шестаков планирует утвердить единые правила регулирования промысла приоритетных видов крабов и крабоидов, которые позволят обеспечить прозрачность и точность определения объемов допустимого вылова крабов и повысить эффективность управления ресурсом.

«ФедералПресс.Дальний Восток» напоминает, что в феврале в Сахалинской областибыл сформирован перечень «социальной» рыбы, торговая наценка на которую не должна превышать 15%. В него вошли навага, минтай, горбуша, камбала.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.