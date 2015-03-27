Сто тысяч тонн рыбы уехало по Транссибу

Более ста тысяч тонн дальневосточной рыбы перевезли по Дальневосточной железной дороге с начала 2015 года. Об этом газете «золотой Рог» сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Как уточняется в пресс-релизе, всего с начала года отгружено 107,5 тыс. тонн тихоокеанской рыбы, что на 3,8 % больше аналогичного показателя прошлого года. В том числе 62,7 тыс. тонн было погружено в вагоны-термосы, 44,8 тыс. тонн – в специальные контейнерные поезда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.