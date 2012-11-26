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Георешетки и геосетки – сила современных дорог
Комфорт и безопасность транспортного движения напрямую зависит от качества дорожных покрытий, особенно на крупных магистралях с высокой концентрацией автопотоков. Российские дороги зачастую строятся на территориях со слабыми грунтами, поэтому главной задачей проектировщиков и строителей становится повышение прочности и увеличение срока безремонтной годности дорожного полотна без увеличения стоимости и сроков его устройства. Решить эту задачу эффективно и экономично помогают геосинтетические материалы – современные дорожно-строительные материалы и отлично зарекомендовавшие себя технологии их применения.
Применение георешеток
Объемные георешетки – прочный полимерный материал трехмерной структуры, предназначенный для укрепления слоев дорожного полотна и распределения эксплуатационных напряжений в основании дорожной конструкции. Заполняющий решетку инертный материал крепко фиксируется в ячейках и создает армирующий эффект стабилизации дорожной одежды с гарантией повышенной устойчивости к нагрузкам.
Основные эксплуатационные функции георешеток:
- сокращение земляных работ при подготовке основания;
- возможность применения низкокачественных местных материалов;
- защита от взаимного проникновения частиц слабосвязных слоев дорожной конструкции;
- повышение эффективности дорожного строительства при снижении расходов;
- уменьшение толщины дорожного полотна;
- предотвращение колейности и уменьшение других эксплуатационных деформаций;
- продление срока службы дорожной одежды в условиях высоких нагрузок.
Применение геосеток
Геосетки – полиэфирный материал из прочных волокон, соединенных в строгом геометрическом порядке в виде прочной сетки с высокой эксплуатационной устойчивостью. Экологически безопасная геосетка используется в автодорожном строительстве для укрепления слабых оснований путем создания армирующей прослойки многофункционального назначения. Слой геосетки в конструкции дорожной одежды обеспечивает основанию повышенную устойчивость, равномерно перераспределяет нагрузки грунта и частично принимает их на себя, предотвращая деформацию дорожного покрытия. Технологический слой из геосетки способствует равномерной осадке и продлевает срок службы дорожного полотна за счет решения следующих функциональных задач:
- армирование основания;
- повышение устойчивости конструктивных насыпей;
- разделение слоев слабосвязных материалов в составе дорожной одежды;
- повышение несущей способности дороги;
- увеличение безремонтного срока службы.
В целях дополнительного повышения эксплуатационной устойчивости дорожных одежд допускает совместное использование георешеток и геосеток.
Источник информации: http://www.geonovation.ru/
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