Иваси с трудом возвращается на российский рынок

Промысел сардины иваси большинство российских рыбаков проигнорировало. Несмотря на многомиллионные скопления рыбы в ИЭЗ РФ, к промыслу этого объекта серьезно подготовилась только компания «Доброфлот». Именно она попыталась спасти реноме российской рыбной отрасли, вернув на прилавки страны легендарную иваси по доступной цене, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ударная сила

Теперь, когда путина почти завершена, стало ясно, что вкусить легендарные пресервы (тушка рыбы жирностью до 24%) получилось только у жителей Приморского края. Дефицит этого продукта в остальной России не случаен. Анализируя положение дел с добычей ряда неодуемых объектов, можно предположить, что вскоре в разряд дефицитных рыбных изделий попадет качественная консервированная сайра, салат из морской капусты, консервы из скумбрии и ряд других продуктов.

Так, на недавнем совещании в Росрыболовстве обсуждался ход промысла сайры, сардины иваси и скумбрии. Заседание штаба путины в режиме видеоконференции с дальневосточными регионами проводил зам. руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ.

По его словам, на промысле сардины иваси, специализированный лов которой был возобновлен после многолетнего перерыва, к концу сентября добыто около 5 тыс. тонн. Добычу ведут девять среднетоннажных судов. Однако ударная сила - это два СТР компании «Доброфлот». Так, траулер «Дмитрий Шевченко» добыл 1 650 тонн, а траулер «Стерлядь» - 1 436. После небольшого перерыва, достаточно успешно к промыслу вернулся траулер компании «Лунтос» «Таурус», который также сдает свои уловы на ПБ «Всеволод Сибирцев».

Выходит, что остальные 7 судов добыли чуть более 200 тонн за всю путину. Эти показатели, безусловно, не впечатляют и говорят о том, что промысловые технологии полностью потеряны. Ранее на промысел иваси выходило еще несколько судов, в том числе и траулер «Громобой» Рыболовецкого колхоза им. Ленина, с которым связывали надежды камчатские рыбопромышленники. Однако траулеру не удалось успешно обловить сардину, и его сняли с этого промысла.

Но и этого четырехтысячного успеха российских рыбаков могло и не быть, если бы на приемку сардины не вышел плавзавод «Всеволод Сибирцев». Он обеспечивал приемку и производил готовую продукцию прямо в море.

«Ценность иваси в том, что эта уникальная рыба воспринимается потребительским рынком пока только в виде пресервов. «Сибирцев» принимая рыбу непосредственно в море, производил пресервы из свежего сырья, это позволило сделать продукт, который помнят еще миллионы людей. Плавзавод произвел около 5 млн банок с продукции. А в общей сложности группа компаний «Доброфлот» обеспечила 85% общероссийского вылова сардины иваси», - рассказал деловой газете «Золотой Рог» управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ.

"В одни руки - до трех банок!"

Менее пяти тысячи тонн выловленной иваси для российского населения, которое 25 лет ждало эту рыбу, - действительно, капля в море. Первая дегустация и презентация сардины прошли в администрации Приморского края, где представителям крупнейших продовольственных сетей предложили поставить рыбу на свои полки. В большинстве магазинов Приморского края пресервы были раскуплены в первый день. Причем ажиотаж был настолько велик, что многие брали по 10 банок, и это несмотря на то, что дома хранить их нужно в холодильниках. Неслучайно даже в Приморье найти пресервы иваси на прилавках оказалось настолько сложным делом, что в какой-то момент на городской ярмарке по просьбам покупателей, стоящих в очереди, продавцы ограничили продажу продукции в одни руки до трех банок.

Продукции из иваси не хватило даже специализированным рыбным магазинам, что уж говорить о магазинах шаговой доступности. «К сожалению, наше руководство не смогло закупиться сардиной иваси, - рассказали деловой газете «Золотой Рог» в сети магазинов «Преображение». - Мы обратились к производителю, но у него все партии уже были расписаны».

Эксперты считают, что повышенный спрос на иваси может сделать его по-настоящему народным продуктом. Статистика впечатляет, по словам мелких оптовиков, в день розничные торговцы продавали по 100 ящиков, и это только в одном Владивостоке.

Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий МАРТЫНОВ уверен: вкусовые качества пресервов иваси таковы, что они потеснят сельдь на потребительском рынке.

Понятно, что говорить о всероссийском масштабе продаж продукции не приходится. Рыбы наловили только на население нескольких крупных городов. И то из расчета «на семью по баночке». Но потребители в центральной полосе России продукцию продегустируют. Производитель пресервов отгрузил несколько партий в сети «Ашан» и «Магнит». При этом рыбаки подчеркивают, что на следующий год будут произведены технологические изменения в рецептуре продукта.

«В этом году продукция выпускалась по ОСТу. Он предусматривает, повышенное содержание соли. Это объяснимо тем, что из-за высокого содержания жира созревание рыбы происходит гораздо быстрее, и естественным консервантом выступает соль. Уменьшить процент соли в тузлуке было бы нарушением. Чтобы подстроить продукцию под нынешние пищевые тенденции, мы отдали продукцию в ТИНРО-Центр. Специалисты этого учреждения проведут необходимые исследования, и в будущем сезоне мы надеемся получить допуск на изменение рецептуры для снижения процента солености и на увеличение сроков годности сардины», - рассказывает Александр ЕФРЕМОВ.

Напомним, что технологические регламенты производства иваси были разработаны больше 30 лет назад. Была единая система контроля качества товара на протяжении всей его «жизни». Срок годности товара — пять месяцев. Однако ранее начальный пятимесячный срок реализации можно было продлевать три раза по 2 месяца. Но ограниченный срок годности – основная проблема при реализации пресервов иваси, так как требование сетей - чтобы у товара оставалось не меньше двух третей сроков годности.

Видового разнообразия не будет

Пока магазины испытывают дефицит продукции из иваси, ученые продолжают фиксировать достаточно высокие показатели сардины в ИЭЗ России и формирование здесь плотных скоплений. Но вряд ли рыбаки выставят на добычу сардину дополнительные суда, так как начинается сайровая путина, которая также ознаменовалась минимальным количеством выставленного российского рыбопромыслового флота. Как следствие, по словам заместителя ФАР Василия Соколова, общая динамика добычи сайры пока остается низкой по сравнению с показателями предыдущих лет. Российскими рыбаками выловлено чуть более 2,5тыс. тонн, из которых около 1 тыс. тонн добыто за пределами ИЭЗ России в мировом океане. На промысле находится всего лишь 22 единицы флота, в том числе шесть с полной автономной переработкой сайры.

Полторы тысячи тонн сайры на середину сентября это антирекорд для сайрового промысла. Но, похоже, что стремительно сокращающийся вылов неодуемых объектов, становится тенденцией и с каждым годом, рыбаки будут ловить все меньше подобных объектов. Более того, впервые в России рыбаки полностью проигнорировали одну видовую путину. Речь идет о специализированном лове скумбрии. Биоресурс, стоимость которого на рынке доходит до 800 долларов за тонну, у дальневосточных рыбопромышленников оказался невостребованным.

Прямое игнорирование требований руководства Росрыболовства о возобновлении добычи скумбрии, (на совещании во Владивостоке представители всех крупных компаний лично обещали заместителю руководителя ФАР Петру САВЧУКУ, выставить по одному траулеру на промысел скумбрии) объясняется тем, что обещанные Росрыболовству суда были задействованы на промысле минтая в Беринговом море. В этом году рыбодобывающие компании приложили максимум усилий для того, чтобы выбрать свои минтаевые лимиты.

Поэтому прорыва в наполнении прилавков сайрой, сардиной и скумбрией россияне могут не ждать. Ситуация с промыслом этих видов катастрофическая. В прошлом году сайровики поймали всего 24 тысячи тонн рыбы. Ранее российские рыбаки добывали около 80-100 тысяч тонн сайры.

Променяли на минтай

Пока руководство отрасли потери российской рыбной отрасли пытается игнорировать. Но утверждать, что с этими видами промысла все хорошо, с каждым годом все сложнее и сложнее. Еще весной ученые ТИНРО-Центра надеялись, что вылов сардины в этом году будет колебаться от 20 до 50 тысяч тонн. Самые смелые прогнозы 200 тысяч тонн. Ждали и скумбрию. В 2015 -2016 гг. российские суда могли бы добыть около 30 тысяч тонн скумбрии. Китай в прошлом году добыл 150 тысяч тонн скумбрии.

Теперь страна ждет, могут ли добыть хотя бы 30 тысяч тонн сайры. И это не просто статистика. Для потребителя - это наличие продукции на полке по доступной цене. Качественная консервированная сайра в рознице уже продается более 80 рублей за банку, а килограмм свежемороженой сайры на рынке 170 рублей. Если рыбаки будут и дальше ловить только валютоемкие объекты, то рыбный дефицит на дешевую и качественную продукцию, станет массовым явлением. Если иваси ловить по несколько тысяч тонн в год, то в рознице можно смело продавать банку пресервов по 300-400 рублей, и покупатели найдутся. И производитель на подобное ценообразование уже не влияет. Показательный пример: пресервы иваси при покупке у производителя стоит 100 рублей за банку, а вот в отдельных розничных точках баночка стоит уже 160 рублей. К цене рыбака накрутка 60%.

Выходом из ситуации могли бы стать меры господдержки, уже не раз озвученные руководством отрасли. Но, похоже, пока все административные усилия сосредоточены на том, как поделить минтай. Очередные совещания Росрыбловства в основном направлены на корректировку проекта по инвестквотам.

Фото Vl.Ru.

Юрий МОРОЗОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.