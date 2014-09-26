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Россияне ни в какую не хотят есть рыбу
В ИД "Гудок" прошел круглый стол, посвященный рыбной отрасли. Незадолго до этого рыбопромышленники пожаловались, что не могут привезти рыбу с Дальнего Востока и в частности из портов Владивостока: не хватает подвижного состава. Чтобы как-то разрешить ситуацию, на обсуждение пригласили обе стороны, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Утро».
Однако консенсунс, что называется, так и не был найден: одна сторона продолжала доказывать, что везти рыбу не на чем, в ответ перевозчики уверяли, что мощностей для перевозки полно, но они не востребованы.
"За восемь месяцев объем перевозок с Дальнего Востока вырос на 17%, - заявил заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" Сергей КОЛЕСНИКОВ. - Однако можно было бы перевезти в три раза больше - уровень использования термоконтейнеров всего 30%. Собственники подвижного состава несут убытки, так как предъявления груза к перевозке нет. А потом нам говорят о нехватке подвижного состава. Обращайтесь, мы готовы перевезти! Мы желаем только одного - предъявления груза".
При этом цена на перевозку рыбы с Дальнего Востока до Москвы невысока - всего около 5 руб. за 1 кг, что не является существенной составляющей цены даже для дешевой рыбы, не говоря уже о дорогих лососевых породах. Кстати, накануне президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос субсидирования железнодорожных перевозок селедки с Дальнего Востока в европейскую часть страны.
"О дотациях даже не стоит говорить, транспортную составляющую проглотит рынок, - считает заместитель гендиректора ОАО "Рефсервис" Олег Богомолов. - Селедка все равно не станет стоить 55 рублей вместо 60. Да и как определить долю селедки в вагоне, если там разная рыба едет?".
Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ не согласился с заявлениями представителей РЖД. По его данным, рыба с Дальнего Востока уезжает с трудом: "Во Владивостоке ждут, когда продвинется пробка".
Перевозчики не хотят везти рыбу в Москву, потому что обратно на Дальний Восток им придется гнать "порожняк" - в условиях санкций груза с Запада на Восток просто нет. Но есть и еще одна проблема: россиянин хочет запрещенную норвежскую семгу и уже не хочет российский перемороженный минтай и мойву.
Холодильники, по словам Соколова, и на Дальнем Востоке, и в регионах заполнены рыбой на 98 - 100%: кто-то "ждет цены", а большинство просто "не могут продать". "Видимо, нет спроса, - констатировал замглавы Росрыболовства. - Дефицит норвежской семги тянет за собой цены на остальную рыбную продукцию. Люди слышат: "Рыбы нет, рыбы нет". Цены выросли, продажи встали, говорят ретейлеры". Вместо семги российские рыболовы пытаются накормить россиянина горбушей. Но пока не получается. "Горбушу не покупают, это не семга", - говорит Соколов.
По мнению российских рыбопромышленников, виноваты во всем норвежцы, которые агрессивно продвигали свою семгу на российский рынок. - В итоге только за последние десять лет импорт семги в РФ вырос в 4,4 раза, а цена - в 10,6 раза. Затоваренность рынка семгой и явилась в свое время причиной того, что отечественную рыбку россиянин есть уже не хочет. "Население раскушало норвежскую семгу", - констатировал Соколов.
И не только семгу - уже даже селедку россиянам подавай импортную. "Мы должны отказаться от импортной селедки, - считает заместитель председателя Общественного совета при Росрыболовстве Александр Фомин. - Надо проводить разъяснительную работу с населением, а то минтай уже даже рыбой не считают, поговорка такая есть: "Минтай - рыба для кошек".
Фомин напомнил, что лет 20 назад россияне кушали филе минтая с превеликим удовольствием, а вкуса семги даже и не знали. Так что и сейчас наши соотечественники вполне смогут прожить без импортного продукта. Тем более, что наша рыба замороженная, и есть ее безопаснее, чем норвежскую охлажденную. Сколько понадобится лет, чтобы россиянин забыл вкус норвежской рыбы и вернулся к минтаю и горбуше, не известно.
Пока же разница между российской рыбой и импортной слишком заметна. "Вы посмотрите, какого качества рыба на прилавке - она окисленная, с желтым налетом. Можно рыбу с Дальнего Востока просто перевезти, а можно перевезти качественно. Срок перевозки в вагонах-рефрижераторах - максимум десять дней, а у нас десять дней только формируется состав. В итоге рыба перемороженная, образуются не только мелкие, но и крупные кристаллы, которые разрушает структуру ткани. Поэтому, когда мы говорим, что не спроса, надо для начала посмотреть, какую рыбу предлагают потребителю", - считает директор группы компаний ООО "Агентство Рефперевозки" Ильдус Халиков.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Россияне не едят рыбу по одной простой причине - за рубежом она стоит дешевле в 2-25 раз, как и морепродукты. Всякий раз находясь в Китае, Таиланде, Германии, Испании и США перекусываю в рыбных ресторанчиках, где 1 кг готовой белорыбицы не превышает 150 руб/кг, в то же время в наших ресторанчиках эта же рыба стоит 1500-3700 руб/кг, а розничная цена на прилавке магазина 240-520 руб/кг. Это единственная причина не употребления рыбы в России. Зачем ее есть здесь, когда даже с билетами на самолет, еда там обойдется дешевле.