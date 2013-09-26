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Газпром открыл на Сахалине современную газовую котельную
Выступая на церемонии открытия, мэр города Южно-Сахалинска Андрей ЛОБКИН особо отметил важность этого события и для местных жителей. «Таким образом, завершен очередной этап газификации городского округа, и мы с нетерпение ожидаем его продолжения, на очереди следующий район – Науки», - сказал мэр.
Первый заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей ШЕРЕДКИН в свою очередь, поделился итогами программы газификации Сахалинской области и сказал:
- «Газпром» ворвался в жизнь Сахалинской области в 2008 году, когда было принято решение создать здесь агентство по газификации. И все последующие годы администрация области и газовая компания старались поддерживать друг друга.
Он поздравил всех с вводом в строй новой котельной и пожелал Газпрому не снижать темпов и продолжать газификацию Сахалинской области.
Заместитель начальника Департамента по управлению проектами — начальник Управления координации восточных проектов ОАО "Газпром" Виктор ТИМОШИЛОВ заверил собравшихся, что совместная пятилетняя программа газификации Сахалинской области будет выполнена полностью и в срок.
- Ее преимущество в том, что программа для Сахалинской области рассчитана не на один год, как часто нам приходится наблюдать в других регионах, а сразу на пять лет. Эта программа будет действовать до конца 2014 года, за это время мы планируем газифицировать не только южную часть о. Сахалин, но и населенные пункты, расположенные в центральной его части. Мы считаем, что нельзя реализовывать такие масштабные проекты, как «Сахалин-2», не давая возможность местному населению воспользоваться теми благами, которые дает газ, - отметил Виктор Тимошилов.
В заключении поздравив всех собравшихся от имени «Газпрома» Виктор Тимошилов добавил, что это событие также радостно для газовой компании, как и для тех, кто будет пользоваться благами новой газовой энергетики.
- Хочу в этой связи привести слова Энштейна, который сказал: «Почему человек так любит колоть дрова? Потому что он сразу видит плоды своего труда». Мы видим плоды своего труда сегодня, - с удовлетворением отметил Виктор Тимошилов.
Во время церемонии открытия новой газовой котельной состоялось ее освещение, а затем торжественный пуск. При нажатии кнопки пуска заработал один из трех котлов, газовая горелка включилась и котельная начала свой трудовой путь.
Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru.
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