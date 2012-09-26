Ветеринарная клиника «Зооклиника.ру» — лучшая помощь питомцам

Ветеринарная клиника — особое место, где особенно отчетливо расшифровывается настроение животных, изучаются болезни, анализируется поведение домашних питомцев. Сеть ветеринарных клиник «Зооклиника.ру» занимается лечением животных (рептилий, грызунов, кошек и собак) в лучших для них условиях. Основным преимуществом является то, что врачи быстро находят индивидуальный подход, из-за чего отсутствует риск усугубления состояния животного.

Следующим главным условием работы является возможность быстро поставить диагноз на основе симптомов болезни и её развития. Подробно изучаются обстоятельства, повлиявшие на состояние питомца, его самочувствие. Прослеживается развитие и симптоматика. В клинике работают хорошие специалисты в области скорой помощи. Кабинеты ветеринарной клиники оборудованы электрокардиографом, ультразвуковым сканером, рентгеновским аппаратом — всем необходимым для быстрого анализа и вынесения рекомендаций для эффективного лечения.

Предлагается полный спектр ветеринарных услуг, начиная от диагностики и заканчивая лечением. Наиболее «сильными» по оснащению подразделениями являются:

Онкология;

Хирургия;

Кардиология;

Терапия.

Главным преимуществом анестезиологического отделения «Зооклиника.ру» является использование газового наркоза и выполнение анестезии пожилым животным. Помимо таких распространенных исследований, как УЗИ, ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография, на специализированном оборудовании исследуется:

Миелография;

Магнитно-резонансная томография;

Компьютерная томография.

Таким образом, в ветеринарной клинике возможно проведение наиболее полного исследования заболевания животного. Специалисты решают даже очень сложные и редкие заболевания. Встречают гостей из дальних городов для проведения анализов и предоставления услуг на одном из самых высоких уровней в России.

Кроме того, организация обслуживания предоставляет самые широкие возможности, в том числе и выезд на адрес клиента в случае серьезной болезни. «Скорый ветеринар» позволит моментально отреагировать на произошедший несчастный случай или оказать консультационную помощь в случае беспокойства у хозяев питомца.

Индивидуальный подход в лечении животного — гарантируется. Вполне возможно, что наработаны какие-то привычки в уходе за «братьями нашими меньшими» у хозяев, особенное отношение. Врачи обязательно учтут данный момент и предоставят услуги таким образом, что они практически не будут отличаться от вашей заботы о животном, кроме того, что подход будет с целью лечения и полного выздоровления питомца.