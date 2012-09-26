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Купить купоны на скидку, интернет-сайт продажи лучших акций
В своем стремлении сэкономить деньги люди часто прибегают к использованию купонов. Для этого надо иметь четкое представление о типах купонов и о системе их работы. Разберем некоторые из них в данной статье.
Скидочные купоны на общую стоимость покупки. Выглядит это так: вы получаете купон, который делает товар дешевле, к примеру, на 10 долларов. Не помешает ознакомиться с условиями акции, ведь часто такие купоны могут быть действительны при покупке на определенную сумму. Поэтому в этом случае важно не набрать товара на большую сумму, где скидка в 10 долларов уже большой роли не сыграет.
Процентная скидка – это один из самых удобных видов экономии денег. К примеру, скидка размером 10% зачастую позволяет приобрести много различных товаров и из общей суммы вычесть эти самые 10%.
Ещё один вид купонов – BOGO. Они работают по схеме «купи один товар и получи ещё один бесплатно». Довольно выгодное предложение в ряде случаев. Главное, не потратить купон на тот товар, который можно купить просто так, без особого труда. Существует также несколько похожих на BOGO типов купонов, хотя и менее выгодных, схемы которых выглядят примерно так: «купите один товар и получите скидку 50% на другой» или «купите несколько товаров и получите что-то в подарок».
На сегодняшний день в Интернете множество различных сообществ, некоторые из которых предоставляют купоны на скидку для своих членов. Купоны для участников очень выгодны, если позволяют приобрести именно то, что вам действительно нужно. К тому же, многие сообщества предоставляют различные купоны сразу после регистрации в них, так что имеет смысл с ними ознакомиться.
Помимо интернет-сообществ, есть множество специализированных сайтов, предлагающих приобрести купоны на скидку. В основном там предлагаются скидки на различные услуги и развлечения, путешествия и тому подобное. Помимо этого на них можно найти такие предложения, о которых даже сложно подумать. В целом, эти сайты набирают популярность, так как предоставляемые там скидки в большинстве случаев не требуют каких либо доплат. Т.е. вы сразу же оплачиваете услугу или товар с учетом скидки, распечатываете купон и предъявляете его в нужном месте. Ещё одна весомая причина, по которой популярность этих сайтов растет – это большие проценты на скидку, так как там сложно найти предложения со скидкой меньшей, чем 50% от стоимости товара и услуги.
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